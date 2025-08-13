Duitse oud-voetballer Marcus Urban heeft zijn verhaal gedaan over een groot taboe in de sport: homoseksualiteit. In het boek ‘Mensch Fußballstar’ doet hij een aantal schokkende onthullingen.

Homoseksuele voetballers lopen nog steeds tegen veel problemen aan. Urban kwam zelf als eerste Duitse voetballer openlijk uit de kast. Volgens hem is er nog veel werk om homoseksualiteit in de voetbalwereld te normaliseren.

Er zijn namelijk veel spelers die hun geaardheid geheim houden. “Vroeger kwam het naar verluidt door de media en de fans dat er zich niemand outte. Vandaag denk ik dat het enkel nog de schrik is van de spelers en de mensen rondom hen", aldus Urban. "Volgens mij zouden bijna alle media een coming out aanmoedigen en ik denk ook dat de fans niet langer het probleem zijn. Ook de clubs niet. Het gaat dezer dagen vooral over het interne klimaat.”

Er zijn zelfs mensen die geld verdienen aan de geheimen van deze spelers. Volgens Urban is dat een groot probleem. "Er zijn nog steeds te veel partijen die zich moeien - advocaten, raadgevers, familie. Zij denken aan hun eigen portemonnee, veel meer nog dan aan het welzijn van de spelers zelf.”

Nepvriendinnen en schijnhuwelijken

“Er zijn agentschappen die nepvriendinnen regelen, of zelfs schijnhuwelijken, maar er zijn er evengoed die seksafspraakjes organiseren", vervolgt Urban. "Die organisaties verdienen daar grof geld aan, maar soms zijn het ook de makelaars van spelers die dergelijke afspraken regelen. En nadien zitten de spelers aan hen vast.”

Hij ziet ook een groot verschil in het vrouwenvoetbal. “Lesbisch zijn in het vrouwenvoetbal is amper nog een probleem, maar homo zijn in het mannenvoetbal is iets helemaal anders”, stelt hij. “Veel vrouwen rollen met de ogen als het thema ter sprake komt, omdat ze het ermee gehad hebben."

Mooie koppels

Urban hoopt dat het onderwerp in het mannenvoetbal ook steeds normaler wordt. “Er zijn homokoppels in de Bundesliga, erg mooie koppels zelfs. Hopelijk komen ze er op een dag mee naar buiten.”