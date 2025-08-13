Een schrijnend verhaal uit Duitsland zorgt voor grote ophef rond voormalig FC Utrecht-spits Moussa Sylla. De huidige aanvaller van Schalke 04 zou zijn American Bully 'Ghosty' begin juni hebben achtergelaten bij een hondenoppas en nooit meer zijn komen ophalen. Volgens Duitse media liet Sylla zelfs via een clubmedewerker weten dat hij de hond 'niet meer nodig' had. Inmiddels heeft de Fransman echter zelf van zich laten horen en verdedigt hij zich fel tegen de beschuldigingen.

De Duitse krant Bild schreef in een kritisch artikel dat het verhaal 'iedere hondenliefhebber kippenvel bezorgt'. Sylla, die die tussen 2019 en 2022 drie seizoenen voor FC Utrecht speelde en daarin 61 keer in actie kwam namens de Domstedelingen, zou de hond illegaal vanuit Frankrijk naar Duitsland hebben gehaald. Dat zou hij hebben gedaan zonder de benodigde papieren en zonder belangrijke vaccinaties zoals tegen hondsdolheid. Alleen dat al noemde het medium 'dom', maar het vervolg was ronduit 'afschuwelijk'.

'Niet meer nodig'

Volgens de krant liet Sylla de hond begin juni achter bij een oppas, zoals veel spelers doen tijdens vakanties. Maar in tegenstelling tot de meeste baasjes, die hun huisdier daarna weer vrolijk ophalen, zou Sylla ineens geen interesse meer hebben gehad in zijn viervoeter. Bild schrijft dat hij wekenlang niet reageerde op berichten van de oppas en uiteindelijk via een Schalke-medewerker liet weten dat hij Ghosty 'niet meer nodig zou hebben'.

De oppas bracht de hond daarop naar het dierenasiel in Essen. Daar krijgt hij verzorging, maar de omstandigheden zijn stressvol, lawaaierig en onbekend voor het dier. Omdat het om een kruising gaat met een hoog percentage American Staffordshireterriër, wordt Ghosty volgens de hondenwet van de deelstaat Noordrijn-Westfalen gezien als een 'gevaarlijke hond' – waardoor herplaatsing moeilijk wordt, zeker omdat hij zonder de juiste papieren naar Duitsland is gebracht.

'Nooit achtergelaten': Sylla slaat terug tegen beschuldigingen

Sylla weerspreekt het verhaal volledig. Via zijn Franse advocaat stelt hij dat de hond, die eigenlijk Luffy heet, nooit is achtergelaten. Volgens hem houdt de oppas het dier én alle officiële documenten onrechtmatig vast, en zou zij geld hebben geëist als voorwaarde om de hond terug te geven. "Het is een poging om eigenaarschap te claimen", stelt de voetballer.

De Malinese spits zegt dat hij juist meerdere keren contact heeft gezocht om zijn huisdier terug te krijgen, maar dat de oppas alle communicatie heeft stopgezet. Dat staat haaks op de berichten uit Duitsland, waar juist wordt beweerd dat hij afstand deed van de hond.

'Ik wil gewoon mijn hond terug'

Later volgde ook een persoonlijke reactie via Instagram. In zijn Stories verscheen een foto waarop hij samen met de hond loopt, waarna de tekst verscheen: "Ik wil gewoon mijn hond terug, bedankt voor de berichtjes." Daarmee benadrukt de spits nogmaals dat hij zijn viervoeter terug wil en dat de situatie volgens hem volledig verkeerd wordt weergegeven door de Duitse media.

Ondertussen verblijft de hond nog steeds in het dierenasiel in Essen, waar hij volgens Duitse media een nieuwe naam heeft gekregen om de kans op herplaatsing te vergroten. Het is onduidelijk hoe en wanneer het conflict tussen Sylla, die in 2023 bij Schalke 04 belandde, en de oppas zal worden opgelost. De Malinees staat daar nog altijd onder contract, maar is nu vooral onderwerp van gesprek buiten het veld.