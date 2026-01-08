Kevin Hofland heeft het afgelopen jaar, na zijn ontslag bij Helmond Sport, een stap terug gedaan in het trainersvak. Dat is volgens hem echter allesbehalve een bewuste keuze. Ondanks dat hij zich uitermate goed vermaakt met het assisteren van vriendin Melissa Janssen in de professionele paardensport, blijft zijn ambitie in de voetballerij. "Het paste niet bij mij", stelt Hofland tegen Sportnieuws.nl.

Hofland kon onder meer naar Indonesië en MVV. "Het is heel simpel: op dit moment is er niks interessants”, steekt de oud-trainer van Fortuna Sittard en Willem II van wal. "Ik ben een paar keer tijdens het seizoen ingestapt, maar ik ben op zoek naar een club waar ik kan bouwen. Alleen dán is het interessant om midden in het seizoen te beginnen. Maar goed, zolang niemand zich meldt, dan zitten we hier", doelt Hofland op hun paardenstal annex trainingscentrum in Susteren.

Paralympische Spelen

De oud-voetballer van onder andere Feyenoord en PSV helpt zijn vriendin Melissa, een internationale topruiter met een progressieve spierziekte, op weg naar haar grote doel: de Paralympische Spelen in 2028. "Dat is de droom, maar ik heb zeker de ambitie om trainer te zijn. Dat weet Melissa. Zij is óók topsporter, dus dat snapt ze ook", legt Hofland uit.

Zijn partner vult aan: "Indonesië of een ander ver land hoeft van mij niet, maar een uitdaging in de buurt gun ik hem natuurlijk héél erg." Een nieuwe baan in de voetballerij zou wél betekenen dat haar uitstekende hulp er minder zal zijn. "Dat hoort er ook bij. Ik vind dat we elkaar moeten motiveren, dan moeten we er maar op een andere manier voor elkaar zijn, zoals via social media."

i Kevin Hofland met zijn vriendin Melissa Janssen, de internationale topruiter en vriendin van Hofland. © Ermindo Armino

Géén uitdaging in een ver oord

Voor Hofland is de wens duidelijk: bij voorkeur werkt hij in Nederland, Duitsland of België. "Uiteindelijk maakt mij het land niet heel veel uit, maar ik heb ook nog vier kinderen", vertelt de trotse Limburger over zijn drie zoons en dochter. "Levi voetbalt in de jeugd bij Fortuna Sittard, Milan bij RFCU in Luxemburg en mijn andere zoon heeft een eigen zaak. Daarnaast heb ik natuurlijk nog mijn dochter Fay, die steeds meer bezig is met paardrijden. Ze worden ouder, maar die wil ik ook aandacht kunnen geven."

Gelijkenis met Louis van Gaal

In de Limburgse stal voelt Hofland zich zichtbaar thuis. Met enthousiasme praat hij over de dertig paarden en kent hij elk detail. Net als wanneer hij over zijn vriendin Melissa vertelt, kan hij eindeloos uitweiden over de dieren. Toch verschijnt de grootste glimlach pas als het gesprek over het trainersvak gaat. "Ik kreeg toevallig net een berichtje van een speler die wij naar Helmond hebben gehaald… Je creëert echt een band met jongens. Het gaat niet om de speler, maar om de mens erachter. Dat mis ik het meeste aan trainer zijn."

"Ik heb altijd een beetje moeten lachen om Louis van Gaal", erkent Hofland. "Ik heb hem zelf meegemaakt en die had het altijd over het totale mens-principe. Nou, ik ben er de afgelopen jaren achter gekomen dat ik óók zo ben. Ik vind het belangrijk dat een speler het gevoel heeft dat hij in een veilige omgeving zit. Dan kunnen ze pas optimaal presteren."

Nieuwe uitdaging op de loer?

Hofland vermaakt zich momenteel prima, maar weet van zichzelf dat hij vroeg of laat weer toe is aan een nieuwe uitdaging. Die vindt hij vooral in de diversiteit binnen een spelersgroep. “Je hebt spelers die heel open zijn en die wat meer op zichzelf zijn. De grootste uitdaging is om elke speler uiteindelijk te laten beseffen dat het om het geheel gaat. Dat vind ik zo’n leuk proces, daar krijg ik energie van”, besluit hij.

Dit is het eerste verhaal van een uitgebreid interview met Kevin Hofland en Melissa Janssen. De komende dagen volgen nog twee andere verhalen. Daarin komt onder meer de Paralympische-droom ter sprake én het nieuwe leven voor de oud-voetballer.