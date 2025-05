Plotselinge huilbui van voetballer krijgt mogelijk staartje: 'Premier League-club overweegt in te grijpen'

Het was een opmerkelijk beeld afgelopen weekend: West Ham United-voetballer Lucas Paquetá barstte tijdens het duel met Tottenham Hotspur plotesling in tranen uit. Zijn vrouw verklaarde later dat het met het onderzoek naar de Braziliaan te maken had en zijn club lijkt nu maatregelen te gaan treffen.

Paquetá wordt al een hele tijd onderzocht vanwege vermeende betrokkenheid bij illegaal gokken. De Braziliaan zou opzettelijk gele kaarten hebben gepakt om gokkers te bevoordelen en heeft daardoor een onderzoek van de Engelse voetbalbond aan zijn broek hangen. Een levenslange schorsing, inclusief een speelverbod in andere competities, hangt boven zijn hoofd. De druk werd hem te veel in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, waar hij huilend het veld verliet na een gele kaart.

Zorgen bij West Ham

Zijn vrouw nam het na afloop voor hem op, maar de uitbarsting van Paquetá heeft tot grote zorgen geleid bij West Ham. The Telegraph meldt namelijk dat er grote twijfels zijn over of de Braziliaan mentaal wel in staat is om de laatste wedstrijden van het seizoen te spelen. De club zou volgens het Engelse medium overwegen om hem een aantal weken rust te geven.

Paquetá's vrouw liet eerder deze week weten dat zij en de voetballer al twee jaar 'in een nachtmerrie leven'. Het lijkt erop dat aan de onzekerheid binnenkort een einde gaat komen. Het onderzoek zou volgende week worden afgerond en dat betekent dat er waarschijnlijk in juni een beslissing gaat worden genomen of Paquetá schuldig is of niet. Als dat wel het geval is, zal er waarschijnlijk weer een paar weken later nog een nieuwe zitting volgen over welke straf hij precies verdient.

Wedstrijden om niets

West Ham zou de laatste drie wedstrijden overigens prima zonder de Braziliaan kunnen spelen, want de club uit Londen speelt nergens meer voor. Het team van Paquetá staat op de zeventiende plaats, maar is al lange tijd veilig door het lage aantal punten van degradanten Ipswich Town, Leicester City en Southampton.

