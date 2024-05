Jan van Halst opnieuw als schuldige aangewezen bij Ajax

Valentijn Driessen heeft in zijn column Jan van Halst opnieuw als schuldige aan gewezen voor de onrust bij Ajax. Van Halst schoof aan bij voetbalpraatprogramma Rondo om te praten over zijn aandeel als commissaris technische zaken en later als algemeen directeur ad-interim. Driessen miste elke vorm van zelfreflectie.

Van Halst werd aan tafel bij Rondo onterecht vrijgepleit door de aanwezigen, schrijft Driessen in De Telegraaf. Rafael van der Vaart en Marco van Basten hadden zelfs nog een compliment voor Van Halst. Hij was als enige Ajacied aanwezig geweest toen Van der Vaarts zoon Damián een contract bij Ajax tekende.

Met die actie heeft Van Halst een 'goede sier' gemaakt bij Van der Vaart, die de schuld daarom volledig op de ontslagen Duitse directeur voetbalzaken Sven Mislintat afschuift. Van Halst heeft echter gefaald als toezichthouder en had de beslissingen van Mislintat moeten beteugelen.

Jan van Halst was het afgelopen jaar nauw betrokken met Ajax. Hij zag van dichtbij veel transfers mislukken, de rommel rondom Sven Mislintat en de chaos die daarna nog volgde.

Gebrek aan zelfkennis

Van Basten complimenteerde Van Halst in de uitzending toen hij zei geen wegloper te zijn. Maar volgens Driessen had hij beter juist wel weg kunnen lopen van Ajax. Dan was de schade wellicht beperkt gebleven. Het ontbrak hem aan zelfkennis als bestuurder. "Anders had hij na zijn totale mislukking bij FC Twente ’nee’ gezegd tegen Ajax’ verzoek om commissaris te worden en ’nee’ gezegd tegen de rol van tijdelijk directeur", schrijft Driessen.

Het gebrek aan waarnemings- en beoordelingsvermogen van Van Halst schemerde ook door toen het KPMG-rapport werd besproken. Het rapport blijft geheim en volgens Van Halst was daar weinig mis mee. En dat terwijl KPMG vorige maand een boete kreeg opgelegd van 25 miljoen dollar voor fraude. Maar de opdrachtgever, de rvc van Ajax, kreeg wat het wilde: verschoning.