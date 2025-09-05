Voetballegende Lionel Messi speelde met Argentinië een WK-kwalificatieduel tegen Venezuela. In die partij werd Messi erg boos op zijn jonge landgenoot Franco Mastantuono (Real Madrid). "Hij wilde me vermoorden."

De pot werd gepresenteerd als het afscheid van Messi op Argentijnse bodem, want naar verwachting stelt hij zich na deze WK-cyclus zich niet meer beschikbaar voor de wereldkampioem van 2022. Het was een gedenkwaardige avond. De sterspeler schitterde door twee doelpunten te maken in de 3-0 overwinning op Venezuela.

Franco Mastantuono

De ontmoeting kende ook opmerkelijke momenten, zoals de interactie met de 18-jarige Franco Mastantuono, speler van Real Madrid. Tijdens een aanval combineerde Mastantuono met Messi, maar besloot hij zelf te schieten in plaats van de bal terug te spelen naar de Argentijnse superster, een actie die de speler van Inter Miami niet echt kon waarderen…

🇦🇷 La confesión de Mastantuono sobre Messi por una jugada en la que el propio Mastantuono eligió disparar antes que devolvérsela a Leo: "me quería matar" pic.twitter.com/wSXK69Q7X6 — Diario AS (@diarioas) September 5, 2025

"Hij wilde me vermoorden, maar hij begreep het later wel", zei de tiener tegen Diaro AS. "Ik heb mijn excuses aangeboden."

Jongensdroom

Ondanks het voorval stak Mastantuono zijn emotie niet onder stoelen of banken over het samenspelen met Messi: "Het was ongelooflijk om met hem te spelen. Eerlijk gezegd is het een jongensdroom. In het stadion van River Plate zijn en van dichtbij zien hoe hij speelt, is iets wat ik nooit zal vergeten. Ik heb hem altijd bewonderd en zijn hele carrière gevolgd."

Geboren

In zijn 194e wedstrijd in het shirt van de Albiceleste heeft Messi mogelijk zijn laatste wedstrijd in het land van de pampa's gespeeld, terwijl Mastantuono pas zijn tweede interland afwerkte. Toen Messi op 17 augustus 2005 debuteerde voor Argentinië tegen Hongarije, was Mastantuono nog niet eens geboren; zijn geboortedag is 14 augustus 2007. Nog een bewijs van de ongekende lange carrière van de Argentijnse ster.

Messi heeft zijn afscheid nog niet aangekondigd en als hij zich goed voelt, wil hij met het Argentijnse elftal op het WK van 2026 de wereldtitel verdedigen. "Ik ben enthousiast en gretig, maar zoals ik altijd heb gezegd: ik bekijk het van dag tot dag en van wedstrijd tot wedstrijd", zei de speler na de wedstrijd op de Argentijnse televisie.