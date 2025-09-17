Stervoetballer Lionel Messi heeft een bijzonder record verbroken. Hij overtreft daarmee na 20 jaar dat van Pelé. Een voetbalplaatje van de Argentijn heeft bij een veiling namelijk een gigantisch bedrag opgeleverd.

Onlangs vond een online veiling plaats op het exclusieve platform Fanatics Collect, gespecialiseerd in luxe objecten en transacties van hoge waarde. Er ging ook kaartje van de Argentijnse aanvaller onder de hamer.

Dit zeldzame verzamelobject stamt uit het seizoen 2004/05. Toen maakte Lionel Messi, als 17-jarige, zijn professionele debuut in de Spaanse La Liga tijdens de derby tussen Barcelona en Espanyol. De Argentijnse superster gold destijds al als een van de grootste voetbaltalenten en verscheen samen met andere grootheden op een Panini Mega Cracks-kaartje.

Gigantisch bedrag

Een anonieme verzamelaar telde bijna 1,3 miljoen euro neer voor het voetbalplaatje. Daarmee is het het duurste in de hele voetbalgeschiedenis is geworden. Na bijna 20 jaar heeft de waarde van dit kaartje die van Pelé uit 1958 overtroffen, die drie jaar geleden voor ongeveer 1,1 miljoen euro van eigenaar wisselde.

Basketbal

Het absolute sportrecord blijft echter onaangetast. Afgelopen zomer werd namelijk een kaartje van de Amerikaanse basketballegendes Michael Jordan en de betreurde Kobe Bryant, persoonlijk gesigneerd door beide spelers, verkocht voor een duizelingwekkende 10,7 miljoen euro.

Inter Miami

Messi speelt sinds 2023 bij Inter Miami. De 38-jarige heeft dinsdag opnieuw een hoofdrol gespeeld voor de club met een doelpunt en een assist in de 3-1-overwinning van Inter Miami op Seattle Sounders. Het duel in de Major League Soccer (MLS) was beladen nadat de finale van de Leagues Cup tussen beide clubs onlangs nog op vechtpartijen was uitgelopen.

Messi was in het Lockhart Stadium van Miami uit op sportieve wraak nadat de eindstrijd eind vorige maand in de Leagues Cup met 3-0 was verloren. Spits Luis Suárez van Inter Miami spuugde na afloop van die nederlaag naar een staflid van Seattle Sounders. Het kwam de 38-jarige spits op een schorsing van zes duels in de Leagues Cup te staan.

Argentinië

Afgelopen interlandperiode zorgde hij met de nationale ploeg van Argentinië voor een emotioneel moment. Voor 80.000 uitzinnige fans scoorde hij twee keer tegen Venezuela. Daarna volgde een mooi eerbeteoon, omdat het zomaar zijn laatste officiële interland voor eigen publiek kan zijn geweest.

Toch heeft Messi zijn afscheid nog niet definitief aangekondigd. Hij benadrukte na afloop dat hij 'enthousiast en gretig' blijft, maar per dag bekijkt of zijn lichaam nog mee kan. Argentinië is in ieder geval al geplaatst voor het WK van 2026, waar de wereldkampioen in de VS, Canada en Mexico zijn titel gaat verdedigen. Of Messi daar nog bij is, blijft voorlopig de grote vraag.