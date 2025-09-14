Lionel Messi beleefde een pijnlijke avond in de MLS. In de uitwedstrijd tegen Charlotte FC liep de sterspeler van Inter Miami tegen een ongebruikelijk moment van schaamte aan, waarna de de Argentijn met zijn elftal kansloos onderuitging. Voor Miami is het een nederlaag die zwaar weegt in de strijd om de play-offs.

In de eerste helft kreeg Inter Miami dé kans om de score te openen via een strafschop. Messi koos voor een panenka recht door het midden, maar doelman Kristijan Kahlina bleef rustig staan en pakte de bal eenvoudig. Voor de achtvoudig Ballon d’Or-winnaar was het zijn eerste gemiste penalty sinds het WK van 2022. Het bleek een keerpunt in de wedstrijd: Messi oogde aangeslagen en zijn ploeg kwam er niet meer bovenop.

Messi beleeft pijnlijke avond

Nog geen twee minuten later counterde Charlotte naar de 1-0. Idan Toklomati dook op in het strafschopgebied en schoof de bal binnen. De 21-jarige aanvaller had de avond van zijn leven: vlak na rust verdubbelde hij de score en in de slotfase maakte hij zijn hattrick compleet vanaf de stip. Zo werd niet Messi, maar Toklomati de grote man van de avond.

Inter Miami stelde daar bitter weinig tegenover. Messi probeerde nog een opening te vinden met passes en combinaties, maar telkens lag keeper Kahlina in de weg. De frustratie werd compleet toen verdediger Tomás Avilés in de 79e minuut zijn tweede gele kaart kreeg en Miami met tien man verder moest.

No luck on the panenka.



Kristijan Kahlina stands his ground! 😳



📺 #MLSSeasonPass: https://t.co/Hk7vdrFPCI pic.twitter.com/ltzmUpAPEn — Major League Soccer (@MLS) September 14, 2025

'Als iemand ons helpt, is het Messi wel'

Na afloop wilde Inter Miami-trainer Javier Mascherano zijn ster niet afvallen. "Als er iemand is die ons dit seizoen keer op keer geholpen heeft, dan is het Leo wel", stond hij achter zijn speler na zijn gemiste strafschop. "Dit was gewoon een slechte avond. De enige manier om hieruit te komen is hard werken en winnen."

Play-offdruk neemt toe voor Inter Miami

Voor Charlotte was het feest: de club boekte haar negende overwinning op rij en evenaarde daarmee een MLS-record. De ploeg staat inmiddels stevig in de top vier van de Eastern Conference. Voor Miami is de situatie zorgelijker. Het team zakte naar de achtste plaats en bungelt daarmee net boven de play-offlijn. Bovendien moet de ploeg het voorlopig stellen zonder Luis Suárez, die geschorst is na wangedrag in de Leagues Cup-finale.

Veel tijd om te herstellen is er niet. Dinsdag wacht Miami een zware uitwedstrijd tegen Seattle Sounders, een ploeg die al eerder dit seizoen voor problemen zorgde. Het duel wordt cruciaal om te zien of Messi zijn team na de klap in Charlotte weer op de rails kan krijgen.

Emotioneel eerbetoon voor Messi

Messi kreeg eerder deze maand een indrukwekkend eerbetoon in Buenos Aires. Voor 80.000 uitzinnige fans speelde hij een laatste thuisduel voor Argentinië, waarin hij tweemaal scoorde tegen Venezuela. Het werd een emotionele avond, omdat het zomaar zijn laatste officiële interland voor eigen publiek kan zijn geweest.

Toch heeft Messi zijn afscheid nog niet definitief aangekondigd. Hij benadrukte na afloop dat hij 'enthousiast en gretig' blijft, maar per dag bekijkt of zijn lichaam nog mee kan. Argentinië is in ieder geval al geplaatst voor het WK van 2026, waar de wereldkampioen in de VS, Canada en Mexico zijn titel gaat verdedigen. Of Messi daar nog bij is, blijft voorlopig de grote vraag.