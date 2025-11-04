Het vertrek bij Liverpool van Trent Alexander-Arnold viel bij veel fans zwaar. Dinsdag keerde de 27-jarige Engelsman terug naar 'zijn' Liverpool om het met Real Madrid tegen zijn oude club op te nemen in de Champions League. De dag voor de wedstrijd werd een bijzonder eerbetoon aan Alexander-Arnold beklad.

De Engelse rechtsback kan een vijandige ontvangst verwachten van de lokale fans, na zijn spraakmakende transfer naar Real Madrid. Hij weigerde vorig seizoen zijn contract bij Liverpool te verlengen en vertrok daardoor transfervrij naar Real Madrid, wat veel kwaad bloed zette. Hierdoor is naar alle waarschijnlijkheid een muurschildering van Alexander-Arnold in Liverpool op bizarre wijze beklad vlak voor zijn terugkeer op Anfield.

'Vaarwel, rat'

De muurschildering, gelegen op de hoek van Sybil Road, vlakbij Anfield, toont Alexander-Arnold in het shirt van de Reds. Het kunstwerk bevat zijn reactie na het winnen van de UEFA Champions League in 2019, toen hij zei: "Ik ben gewoon een normale jongen uit Liverpool, wiens droom is uitgekomen."

Echter is er witte verf over de afbeelding van de speler met zijn oude rugnummer 66 gegooid, vergezeld van de Spaanse woorden 'Adiós, rata' (Vaarwel, rat). Inmiddels is er een schoonmaakploeg die het kunstwerk weer aan het herstellen is.

Trent Alexander Arnold's mural this morning.... pic.twitter.com/VnBWxqPbyP — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) November 4, 2025

Niet de eerste keer dat de muurschildering is beklad

Dit is al de derde keer dat de muurschildering het doelwit is van vandalisme. In mei, voor zijn laatste wedstrijd voor Liverpool, was het woord 'rat' ook al op de muur geschilderd. Dit werd later verwijderd. En in 2022 werd de muurschildering besmeurd met blauwe verf voor een Merseyside-derby tegen Everton. Dit leidde destijds tot felle veroordeling van Liverpool-fans, die nu hetzelfde doen bij de speler die eerder nog eer betoonde aan zijn voormalige teamgenoot Diogo Jota.

Ondanks de controverse heeft de Engelse international zijn eeuwige liefde voor de club verklaard. "Hoe ik word ontvangen, is een beslissing van de fans. Ik zal altijd van de club houden, ik zal altijd een fan zijn. Ik zal altijd dankbaar zijn voor de kansen en alles wat we samen hebben bereikt, dat zal me voor altijd bijblijven. Wat er ook gebeurt, mijn gevoelens voor Liverpool zullen niet veranderen. Ik heb herinneringen die een leven lang meegaan en ongeacht het ontvangst, zal dat niet veranderen," verklaarde hij aan Amazon Prime.

Het is onwaarschijnlijk dat Alexander-Arnold dinsdag in de basis staat, aangezien hij sinds 16 september niet meer heeft gespeeld vanwege een hamstringblessure. Wel wordt verwacht dat hij op de bank begint.

