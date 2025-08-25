De openingswedstrijd van Borussia Dortmund in de Bundesliga moest het grote moment van Jobe Bellingham worden, maar het verhaal verschoof dit weekend al snel naar een rare actie van zijn ouders tijdens het duel met St. Pauli. BVB moest zelfs de regels aanpassen.

Na het 3-3 gelijkspel van Dortmund tegen FC St. Pauli zouden de ouders van Jobe Bellingham, Mark en Denise Bellingham, de clubleiding hebben geconfronteerd met de wissel van hun zoon in de rust. Deze vermeende confrontatie zette de club ertoe aan om de regels voor wie toegang heeft tot de kleedkamerruimte streng aan te scherpen.

Wat is er aan de hand?

Borussia Dortmund stond bij rust met 1-0 voor dankzij een doelpunt van Serhou Guirassy. Toch werd de 19-jarige Jobe voor de tweede helft gewisseld. Volgens Sky Sports Duitsland zocht Jobe's vader, Mark Bellingham, na de wissel een gesprek met hoofdtrainer Niko Kovac. Dit mondde echter uit in een verhitte discussie met sportief directeur Sebastian Kehl in de spelerstunnel.

Vervaagde grens

De zender meldde ook dat Dortmund benadrukte dat de kleedkamer uitsluitend voor spelers en staf is. Deze grens was vervaagd door de langdurige relatie van de familie met de club, die teruggaat tot de tijd dat grote broer Jude Bellingham voor 'Die Schwarzgelben' speelde. Inmiddels is hij de ster van Real Madrid en haalde Dortmund deze zomer de jongste telg van de familie op bij Sunderland.

Dortmund grijpt in na drama rond Mark Bellingham

Zondag was de boodschap van de directie van Dortmund afgemeten maar onmiskenbaar. Kehl benadrukte dat de 'actieve zones' rond de kleedkamer strikt gereserveerd zijn voor spelers, coaches en management – een regel die de club voortaan streng zal handhaven.

Emoties lopen hoog op

De Duitse krant BILD maakte duidelijk dat de emoties hoog opliepen bij Bellingham senior, die zijn frustratie uitte over zowel de wissel als de algehele prestatie van het team. Algemeen directeur Lars Ricken merkte na de wedstrijd tijdens een persconferentie op dat professionele grenzen rond de kleedkamer en de tunnel gehandhaafd moeten worden.

'We zijn allemaal teleurgesteld'

"We zijn allemaal teleurgesteld over het resultaat. Desondanks is en blijft de actieve zone gereserveerd voor spelers, coaches en management, niet voor families en adviseurs. Dat zal niet nog eens gebeuren. We hebben alle betrokkenen hierover duidelijk geïnformeerd," legde Kehl uit volgens BILD.

Reden van wissel

Bellinghams eerste basisplaats in de competitie onder Kovac eindigde in de rust. Volgens de coach was die beslissing een gevolg van bredere ontevredenheid over het niveau van het team in de eerste helft, en geen oordeel over het potentieel van Jobe. Zonder de jonge Engelsman gaf BVB in de tweede helft een 3-1 voorsprong uit handen, mede door een rode kaart van Filippo Mané.

Alles over Bundesliga

Check hier het laatste nieuws over de Bundesliga, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.