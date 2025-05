Overtuigend PSV wint en ontploft na krankzinnige slotfase bij falend Ajax: titel in Eredivisie voor het grijpen

PSV móést winnen om te kunnen dromen van het kampioenschap, al moest Ajax dan wel punten verspelen tegen FC Groningen. De ploeg van Peter Bosz had zelf geen kind aan Heracles Almelo en boekte een zéér overtuigende zege: 4-1. De PSV-aanhang kon minuten daarna nog een keer juichen door de late gelijkmaker bij FC Groningen - Ajax (2-2).

In het Philips Stadion, waar de fans voor flink wat kabaal zorgden, begon PSV uitstekend aan de wedstrijd tegen Heracles Almelo. Het was wachten op de voorsprong voor de Eindhovenaren. In de achttiende minuut kwam PSV via Malik Tillman met wat geluk op 1-0. De Amerikaan schoot van grote afstand en zag zijn poging via het lichaam van Heraclied in het doel belanden. Drie minuten later was het ook al 2-0 door een goede teamgoal met Ismael Saibari als eindstation.

PSV heeft alle kaarten in handen op slotdag in strijd om titel met Ajax, check hier alle uitslagen in de Eredivisie Een krankzinnig einde in de voorlaatste speelronde van de Eredivisie. PSV had geen kind aan Heracles Almelo (4-1) en zag Ajax de koppositie weggeven door in de allerlaatste minuut nog gelijk te spelen tegen FC Groningen (2-2). De strijd om de titel in de Eredivisie wordt om die reden beslist op de allerlaatste speelronde.

Monsterscore op komst

De spanning was op dat moment al ver te zoeken, maar de Eindhovenaren gingen vrolijk door met aanvallen om de druk op Ajax nóg meer op te voeren. Sergino Dest behield goed het overzicht en legde de bal breed op Saibari, die de 3-0 tegen de touwen jaste. In de veertigste minuut zette PSV weer even aan en dat werd meteen beloond met de 4-0. Tillman schoot de bal opnieuw van grote afstand schitterend in het doel.

Vlak voor rust klonk er plots gemopper in het Philips Stadion, toen koploper Ajax op voorsprong kwam dankzij een verwoestend schot van Anton Gaaei. De Amsterdammers hadden echter weinig tijd om hun voorsprong te vieren, want direct na de onderbreking barstte een oorverdovend gejuich los in Eindhoven. FC Groningen zorgde voor de gelijkmaker: 1-1. Daarmee nam de ploeg van Peter Bosz ineens virtueel de koppositie over van Ajax.

Bloednerveuze PSV-fans houden Ajax massaal in de gaten, Philips Stadion plots weer muisstil Het duel van PSV tegen Heracles Almelo was voor veel thuissupporters na zo'n twintig minuten al niet meer de moeite waard. Met een overtuigende voorsprong op zak ging de blik massaal op de wedstrijd van Ajax op bezoek bij FC Groningen. Het leverde opmerkelijke beelden op in het Philips Stadion, dat werkelijk waar uit zijn voegen barstte en ook weer muisstil werd.

Spanning in het Philips Stadion

In het laatste deel van de wedstrijd verstomde het luidkeelse gezang van de PSV-supporters merkbaar. De grote concurrent Ajax had opnieuw toegeslagen en was weer op voorsprong gekomen dankzij een treffer van Wout Weghorst. De wedstrijd in Eindhoven deed er allang niet meer toe, maar toch was er her en der wat gemopper te horen toen Heracles-aanvaller Mario Engels de stand op 4-1 bracht. Dat was ook meteen de eindstand.

Intense vreugde

Het gemopper maakte na de wedstrijd echter plaats voor intense vreugde. Honderden kilometers verderop maakte Groningen namelijk diep in de blessuretijd de gelijkmaker tegen Ajax. Het werd in de laatste tellen van het duel 2-2, waardoor Ajax punten én de koppositie verspeelde. In vier duels tijd heeft PSV een onmogelijke achterstand goedgemaakt en gaat het als koploper de slotdag in. De titel ligt voor het grijpen voor PSV.

