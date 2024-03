Paraguayaanse bond ziet af van oefeninterland tegen Rusland na aanslag in Moskou

Paraguay zou maandag een oefenduel spelen tegen Rusland in Moskou, maar de bond liet weten dat de wedstrijd is afgelast. Reden daarvoor is de terreuraanval op een concertgebouw in Moskou, waarbij meer dan honderd doden zijn gevallen.

"Als teken van respect voor het Russische volk en om de fysieke integriteit van onze atleten te beschermen, heeft het Paraguayaanse nationale team besloten de vriendschappelijke wedstrijd tegen Rusland te annuleren", meldt de Paraguayaanse bond in een verklaring op X. De bond wil de ploeg zo snel mogelijk laten terugvliegen naar Paraguay.

Con relación a los hechos ocurridos en Moscú, Rusia, la Asociación Paraguaya de Fútbol informa: pic.twitter.com/nrExQ1PCJV — APF (@APFOficial) March 23, 2024

Vrijdag vond een aanslag plaats in Crocus City Hall in Moskou. Daarbij vielen volgens de Russische commissie die de aanslag onderzoekt minimaal 115 doden. Volgens het Kremlin zijn vier schutters aangehouden vanwege hun betrokkenheid. Islamitische Staat claimt achter de terreurdaad te zitten.

Rusland speelde donderdag nog een oefeninterland tegen Servië. Het was voor het eerst dat de Russen weer tegen een Europees land in actie kwamen. De nationale ploeg van Rusland is vanwege de invasie in Oekraïne uitgesloten van alle officiële internationale competities, maar kan wel vriendschappelijke duels met andere teams spelen.

