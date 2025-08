Dagblad Trouw heeft vrijdag een opmerkelijk en heftig verhaal gepubliceerd over de huidige situatie bij PEC Zwolle. Bij de Eredivisie-club maakt de harde kern de dienst uit. Leden van het bestuur worden gechanteerd en ook bedreigingen worden niet geschuwd.

Volgens het onderzoek zijn het de supporters van De Noordtribune die de dienst uitmaken bij PEC. Zo worden 'bedreigingen van clubmedewerkers niet geschuwd' en is er zelfs sprake van chantage van Frans van der Kolk een lid van het stichtingsbestuur van de club. De supporters zouden gevoelige informatie hebben over de miljonair die het schopte tot de Quote 500. Van der Kolk zou tijdens vergaderingen van het stichtingsbestuur veiligheidsmaatregelen die niet populair zijn bij de fans proberen tegen te houden.

De Noordtribune zou op dit moment bijna zonder toezicht staan bij de thuiswedstrijden. Politie zou niet meer in de buurt van het vak durven komen en ook stewards weigeren nog bij de tribune te werken. Eerder sloot de ME de Noordtribune al af om op zoek te gaan naar relschoppers die een steward hadden aangevallen.

Peptalks van supporters

Voor de wedstrijden zouden supporters zelfs de kleedkamer inkomen en de spelers motiveren met opvallende peptalks. "Jongens, als je vrouw seks wil: geen seks. Morgen hebben jullie al je testosteron nodig. Wil ze iets met je doen, laat haar een biefstukkie voor je bakken. Eet hem rauw. Poets je tanden niet, laat ze het vlees tussen je tanden zien", zo zei een van de supporters tegen de spelers op een video die in handen is van Trouw.

PEC Zwolle is ook al jaren de club met de meeste boetes voor misdragingen van supporters. Een tijd geleden heeft aftredend algemeen directeur Xander Czaikowski ook geprobeerd om afspraken te maken met de fans. Daarbij zou zijn aangeboden om tijdens enkele wedstrijden vuurwerk en sfeeracties te gedogen, zolang de veiligheid niet in het geding komt. Tegen de regels van de KNVB in. Dat gesprek is echter door de fans opgenomen. Zij dreigen ermee naar de KNVB te stappen als bepaalde supporters een stadionverbod krijgen van PEC.

Tientallen gevallen van misdragingen

In het artikel worden nog veel meer gevallen van misdragingen door de supporters besproken. Zo wordt er gesproken over een medewerker van de club die onder dwang vuurwerk moest uitdelen voor het stadion. Er zou ook een keer een buschauffeur zijn belaagd en mishandeld na een uitwedstrijd. Ook zou een supporterscoördinator een veiligheidsmedewerker met een mes hebben bedreigd. Vervolgens zat diezelfde coördinator enkele weken later weer op de tribune. De KNVB heeft PEC Zwolle al jaren onder financiële toezicht staan.

Reactie PEC

PEC Zwolle heeft in een kort statement gereageerd op de absurde aantijgingen. "Als club zien we in het afgelopen jaar een brede en zeer positieve ontwikkeling, waarbij juist de focus op een sterkere verbinding met korte lijnen tussen club en supporters in de breedste zin des woords heeft geleid tot nauwelijks incidenten, uitverkochte thuiswedstrijden en ook veel uitverkochte uitwedstrijden. Daarin speelt zowel de nieuwe directie, organisatie als ook het stichtingsbestuur (op afstand) een belangrijke rol."