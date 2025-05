'Pep Guardiola zet aankoop van 117,5 miljoen uit de selectie na uit de hand gelopen feest'

Pep Guardiola heeft een harde beslissing genomen bij Manchester City. De Spaanse trainer heeft besloten Jack Grealish niet in zijn selectie op te nemen voor de laatste competitiewedstrijd tegen Fulham.

De sterspeler, bekend om zijn nachtelijke escapades en feestgedrag, was een van de laatsten die het afscheidsfeest van Kevin De Bruyne verliet. Hij vertrok pas na 1:30 uur 's nachts, wat manager Guardiola absoluut niet kon waarderen. De Catalaan zette Grealish prompt uit de selectie voor de cruciale wedstrijd tegen Fulham, die de Champions League-deelname van The Citizens volgend seizoen moet veiligstellen. Het is niet de eerste keer dat Guardiola de Engelsman niet laat spelen.

Sinds begin dit jaar heeft Grealish slechts 143 minuten gespeeld in zes Premier League-wedstrijden. Hij zit regelmatig de hele wedstrijd op de bank, zoals ook gebeurde in de verloren FA Cup-finale tegen Crystal Palace. Guardiola bevestigde recent dat er binnenkort gesprekken met Grealish zullen plaatsvinden over zijn toekomst, maar een vertrek uithet Etihad Stadium lijkt vrijwel zeker. Een eventuele transfer wordt bemoeilijkt door zijn hoge salaris, maar City is bereid om mee te werken aan een verhuur en daarbij (een deel van) zijn loon door te betalen. Het contract van Grealish loopt tot de zomer van 2027.

Te grote selectie

Onlangs klaagde Guardiola al openlijk dat hij zijn selectie te groot vindt en daarom spelers op de tribune moet zetten. "Ik wil geen 24, 25 of 26 spelers als iedereen fit is. Ik heb de club gezegd dat ik dat echt niet ga doen. Als ik blessures heb, pech gehad. Dan laten we wat spelers uit de jeugdopleiding meedoen om ze een kans te geven. Maar als ik weer met zo veel spelers moet werken, dan stop ik."