Emotionele topcoach Pep Guardiola onthult pijnlijke waarheid: 'Dit was het zwaarste ooit'

Volgens de Spaanse topcoach Pep Guardiola was dit seizoen het zwaarste uit zijn 16-jarige trainerscarrière. Zijn Manchester City greep al eerder naast de vijfde landstitel op rij in de Premier League en haalde in de Champions League niet eens de achtste finales.

“Dit was absoluut mijn zwaarste seizoen ooit”, aldus de 54-jarige topcoach tegen AFP. “Als je niet wint, is het emotioneel veel zwaarder. Ook qua voorbereiding, stemming, alles eigenlijk. Het was totaal anders dan de voorgaande seizoenen, waarin we om titels streden.”

De blessures, met name die van middenvelder Rodri, speelden City parten en waren een grote factor in de vormdip. “We hadden veel blessures en misten energie. We hebben het grootste deel van het seizoen geprobeerd, maar het lukte gewoon niet. Ik kon geen manier vinden om de spelers een goed gevoel te geven en wedstrijden te winnen.”

Genoeg om voor te spelen

De succesvolle coach, die eerder Barcelona en Bayern München onder zijn hoede had, weet dat er nog genoeg te spelen valt in de slotfase van het seizoen. The Citizens staan vierde in de Premier League, spelen de FA Cup-finale en in juni de Wereldbeker voor clubteams.

“Ondanks alles had het erger gekund”, relativeert Guardiola. “Ik was niet goed genoeg om het team te helpen, maar we hebben ons niet overgegeven. We strijden nog steeds voor een Champions League-ticket, wat een enorme motivatie is. En de FA Cup is natuurlijk ook nog een prijs om voor te vechten.”

Gelijkspel tegen degradant

Ook afgelopen zaterdag verliep niet soepel voor de ploeg van Guardiola. Manchester City ging op bezoek bij het al gedegradeerde Southampton, maar de wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel.

Alles over de Premier League

