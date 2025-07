Met de transfer van David Hancko naar Atlético Madrid verliest Feyenoord véél meer dan alleen een topverdediger. De Kuip neemt afscheid van het kloppend hart van de ploeg van Robin van Persie. Met zijn mentaliteit en voorbeeldgedrag op én buiten het veld dwong hij enorm veel liefde en respect af. Geen statistiek of transfersom lijkt de leegte te kunnen vullen die Hancko als publiekslieveling en leider achterlaat.

Toen Marcos Senesi in 2022 vertrok naar Bournemouth, maakte de Feyenoord-aanhang zich zorgen: hoe vul je zo’n gat? Toch haalden de scouts opgelucht adem. Ze hadden David Hancko al op het oog, en de Slowaak steeg al snel boven alle verwachtingen uit. Hancko was niet alleen een solide slot op de deur, maar verpersoonlijkte alles wat Feyenoord nastreeft: vastberadenheid, werklust en nederigheid. Dat alles binnen én buiten het veld.

Onmiskenbare impact op het veld

De cijfers spreken voor zich. In zijn laatste twee seizoenen bij Feyenoord raakte niemand zo vaak de bal en gaf niemand zoveel passes als hem. Hij was hét begin van vrijwel iedere aanval. Alleen in zijn eerste jaar in De Kuip eindigde hij niet bovenaan, maar vlak achter nummer één Orkun Kökçü. Hancko was het stabiele fundament waarop Arne Slot zijn elftal bouwde. Ook in aanvallend opzicht was hij van groot belang: hij bleek dodelijk effectief bij standaardsituaties en scoorde uiteindelijk maar liefst zes keer uit een hoekschop.

©Sofascore

Meer dan een topvoetballer

Buiten het veld toonde Hancko óók dagelijks zijn ware klasse. Op trainingscomplex 1908 groeide de Slowaak uit tot een voorbeeld-professional, een leider die niet schreeuwt, maar inspireert. Vroeg op, laat weg, altijd bereid tot meer: Hancko was de eerste om een jonge speler te helpen en de laatste om een fout bij een ander te leggen. Voor trainers, staf, koks en media was hij een baken van positiviteit en inzet. Hij was een ambassadeur met respect uit elke hoek van de club.

Gemengde gevoelens

In Rotterdam overheersen gemengde gevoelens bij het vertrek van Hancko. De Slowaak vertrekt voor zo'n dertig miljoen euro (exclusief bonussen) en levert dus een behoorlijk zakcentje op, maar er vertrekt ook een absolute topvoetballer. Er is echter ook begrip voor de keuze van Hancko, die alles gewonnen heeft wat er in Nederland te winnen viel, schitterde op het hoogste Europese podium en zijn naam is onuitwisbaar in de clubhistorie.

Nadat een transfer naar Saoedische Al-Nassr op vreemde wijze afketste, volgde amper een dag later toch de definitieve transfer naar Atlético Madrid. Maar voor Feyenoord en de supporters wordt pas echt duidelijk wat Hancko betekende zodra hij er niet meer is. In De Kuip zal nog lang worden gesproken over de mentaliteit, leiderschap en nalatenschap van Hancko.

