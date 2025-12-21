Joey Veerman heeft mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV gespeeld. Fenerbahçe wil hem maar wat graag overnemen aanstaande transferperiode en de geluiden uit Turkije zijn dat Veerman ook al rond is met de club. Na de wedstrijd van FC Utrecht hadden Peter Bosz en Mauro Jr. mooie woorden over voor hem.

Joey Veerman werd luid toegezongen door de meegereisde fans uit Eindhoven. Mocht hij vertrekken, heeft hij in ieder geval een mooi afscheid van de fans gekregen. Maar de hamvraag blijft; gaat hij ook daadwerkelijk naar Fenerbahçe toe? Peter Bosz liet het in het midden na afloop van de 2-1 overwinning. "Ik ga hem niet op één wedstrijd beoordelen. Als je ziet wat hij voor PSV nu al betekent heeft, en daar komt misschien nog wel een periode aan vast, dan is het een goede voetballer die binnen ons spel erg belangrijk is."

'Dan krijg je het moeilijk'

Toch kraakt hij ook nog een kritische noot over de middenvelder: "Maar ook hij was degene die een breedtebal zo in de voeten van Utrecht speelde. Als zelfs zo'n speler fouten maakt, dan krijg je het automatisch moeilijk", legt hij uit. Wat Bosz zou doen in de situatie van Veerman? "Dat is een vraag die je me niet kan stellen", beoordeelde hij op de persconferentie.

Wel liet hij doorschemeren dat hij verder gaat kijken naar een nieuwe speler, mocht Veerman vertrekken. Omdat het een bijzondere speler is voor PSV. "Dat is de moeilijkheid als je een ploeg hebt waar het loopt en ieder radartje in elkaar past. Dan is iedere speler die wegvalt een verlies. Dat geldt ook voor Joey die specifieke kwaliteiten heeft die niemand anders in de selectie bezit. Dus zullen we iedere keer weer anders moeten spelen, mocht er iemand wegvallen."

'Goede vrienden'

Ook Mauro Jr. deed een duit in het zakje. Hij is enthousiast over de speler Veerman. "Natuurlijk willen we graag dat hij blijft. Hij is belangrijk en een unieke speler voor ons. We zijn goede vrienden, het is fijn om hem erbij te hebben. Buiten het veld maar ook in het veld."

Geen advies

Bosz sprak de afgelopen dagen met Veerman over de situatie, maar gaf de 27-jarige geen advies. "Ik heb uiteraard over de situatie met hem gesproken maar ik ga hem geen raad geven. Ik vind dat dit iets is voor hemzelf. Het is geen jongen van 17 of 18. Het is zijn carrière. Hij zal daar ongetwijfeld met de familie goed over nadenken. Het is helemaal aan hen."

