Fenerbahçe-president Sadettin Saran wordt verdacht in een justitieel onderzoek naar drugshandel. De ontwikkelingen in dat onderzoek kunnen gevolgen hebben voor de aanstaande transfer van PSV'er Joey Veerman naar de Turkse club.

Veerman lijkt op weg naar de uitgang bij PSV. Fenerbahçe, dat momenteel tweede staat in de Turkse Süper Lig, zou bereid zijn om zo'n twintig miljoen euro neer te leggen voor de komst van de Volendamse middenvelder, die persoonlijk op hoofdlijnen een akkoord bereikt heeft. De transfer leek dan ook al min of meer in kannen en kruiken, maar een vervelende ontwikkeling binnen de Turkse club zou weleens roet in het eten kunnen gooien.

Saran wordt momenteel als verdachte onderzocht in een justitieel onderzoek naar drugshandel. Volgens verschillende Turkse media heeft de president gehoor gegeven aan een sommatie om zich als verdachte te melden. Ook zou er een huiszoeking in zijn woning hebben plaatsgevonden.

Transferwindow

Of en wat de mogelijke gevolgen van de gebeurtenissen rondom Saran zijn op de transfer van Veerman, is onduidelijk. De Telegraaf meldt dat commentatoren er rekening mee houden dat de functie van Saran als president bij de Turkse grootmacht onhoudbaar is. Een wisseling op die positie kan invloed hebben op de keuzes van de club tijdens de aankomende transferwindow.

Never a dull moment

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat er onrust is binnen de Turkse voetbalwereld. Eerder kwam een groot gokschandaal aan het licht, waarbij meer dan honderd voetballers en scheidsrechters geschorst werden en een deel daarvan werden gearresteerd. Fenerbaçe-middenvelder Mert Hakan Yandaş is een van de spelers die een arrestatie aan zijn broek heeft hangen.

Gat van negen punten

Veerman gaat zondag met PSV op bezoek bij FC Utrecht. De Eindhovenaren zullen daarna met een goed gevoel de winterstop in stappen. Met 43 punten gaat PSV ruim aan kop in de Eredivisie met een gat van liefst negen punten ten opzichte van Feyenoord, de nummer twee.

