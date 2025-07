PSV werkte zaterdagmorgen een trainingsduel af met Elversberg (3-1), waar er twee keer zestig minuten werd gespeeld. Het is de bekende opbouw van trainer Peter Bosz, waarin hij nieuwe spelers, jeugdspelers en oude bekenden kan zien. "Ik denk dat iedereen die nu mee deed, dicht bij het eerste zit."

Daarmee gaf Peter Bosz vooral een boodschap aan de jonge jongens die meetrainen bij PSV. Iedereen speelde een uur, op Ricardo Pepi na. Hij maakte zijn officieuze rentree bij de Eindhovenaren en speelde maar een kwartiertje. "Dat had langer gekund", legt Bosz uit. "Maar we besloten hem na afloop nog wat loopwerk te geven, dit was gewoon een soort drempel waar hij over moest. Dat zie je ook al bij de eerste balaannames, dat de bal eens weg springt."

Het was voor Pepi de eerste keer dat hij weer in een wedstrijdvorm speelde zonder gecontroleerde omgeving. "Op de trainingen ging hij afgelopen week voor het eerst weer de duels in, maar daar houdt iedereen toch een beetje rekening mee. Dat was nu niet, dat merk je."

Nieuwkomer

Een andere opvallende verschijning op het veld was Yarek Gasiorowski. De Poolse nieuwkomer stond voor het eerst op het veld een uur lang. Daar was Bosz tevreden over, maar besefte ook dat het nog niet veel zegt. Waar meer over te spreken was, was het contact met de Pool. Hij kan geen Engels, maar louter Spaans en Pools. "Dat is sowieso een probleem", zegt Bosz daarover.

"Hij moet gewoon het liefst Nederlands gaan leren. Ik praat Nederlands. Ik praat heel veel andere talen, maar ik praat Nederlands tegen mijn ploeg. En dat zijn vaak ook korte termen. En die moeten ze zich eigen maken. Maar het gekke is, hij begrijpt vaak wat ik bedoel. Dat komt omdat hij al zolang voetballer is, dan heb je taal soms niet nodig."

Luuk de Jong

Ook kwam Luuk de Jong weer even voorbij. De spits en aanvoerder van vorig jaar traint weer individueel op De Herdgang bij PSV. Nog altijd heeft hij geen besluit genomen over zijn toekomst als transfervrije speler: gaat hij nog één keer op avontuur of keert hij toch weer terug bij PSV? "Ik weet er niks van", begint Bosz. "Maar het is wel goed dat hij weer begonnen is. Ook al is het dan individueel en is dat totaal anders dan wanneer je met de groep traint. Op zijn leeftijd en nu al zes weken niet meegetraind, dat heeft echt tijd nodig."

Of het een eerste beweging richting PSV is, daar wilde Peter Bosz niet over speculeren. "Dat laat ik aan jullie over", zei hij tegen het clubje pers. Maandag gaat PSV op trainingskamp in Duitsland, waar op zaterdag 19 juli weer een oefenwedstrijd op het programma zal staan.

