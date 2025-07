PSV heeft de langverwachte komst van Ruben van Bommel wereldkundig gemaakt. De vleugelspeler komt over van AZ en tekent tot maar liefst 2030 in Eindhoven, daar waar hij eerder ook al speelde. Hij gaat in Eindhoven spelen met rugnummer 7, een nummer dat door nogal wat grote namen is gedragen. "Mooier dan dit had ik het niet kunnen schrijven", laat Van Bommel weten.

Ruben van Bommel kent de club als geen ander. Als klein jongetje liep hij al over het gras van het Philips Stadion, dan wel aan de hand van zijn vader Mark van Bommel. Even later speelde hij ook zeven jaar in de jeugd van PSV, waarna hij bij MVV en AZ aan de slag ging. "Om zelf ook uit te komen voor PSV 1, is sitekem iets waar ik altijd van heb gedroomd", vertelt Van Bommel.

PSV, Ajax en Feyenoord krijgen opvallend nieuws: Europese toernooien gaan opnieuw op de schop We waren vorig seizoen al getuige van grote hervormingen in de Europese competities, maar er komen er volgend seizoen nog meer aan. De UEFA is van plan de loting voor het thuisvoordeel in de knock-outfase van de Champions League, Europa League en Conference League af te schaffen en dat heeft ook gevolgen voor de Nederlandse teams.

'Altijd PSV'

Voor Van Bommel was het dan ook een gedane zaak toen PSV bij hem aanklopte. "Ik heb altijd in mijn hoofd gehad dat als PSV zich zou melden, dat ik er dan naartoe zou willen." Met de transfer is naar verluidt zo'n 16 miljoen gemoeid, geen recordtransfer zo meldt PSV in het persbericht. Volgens de berichten is de 16 miljoen euro 'schoon aan de haak' voor AZ. Van Bommel ziet af van zijn deel van de transfersom, waardoor de deal rond kon komen.

PSV heeft alle vertrouwen in van Van Bommel en benoemt vooral zijn goede fysiek. "Dat wil ik natuurlijk heel graag waarmaken. Druk komt altijd om de hoek kijken, dat heb ik al mijn hele leven en ben ik inmiddels wel gewend. Ik ben vooral enorm gedreven om mijzelf hier verder te ontwikkelen en uiteraard om prijzen te pakken.

Mark van Bommel mogelijk binnenkort weer aan het werk als trainer Volgens Italiaanse media heeft Mark van Bommel met Parma gesproken over een functie als hoofdtrainer. Sinds zijn vertrek bij Royal Antwerp vorig jaar zit de trainer zonder club. Daar komt mogelijk op korte termijn een einde aan.

Earnest Stewart

De technische man bij PSV heeft mooie woorden over voor Van Bommel: "Hij stond al geruime tijd bovenaan ons lijstje om de aanval te verstekren. Ruben is een unieke atleet met een heel goed schot, veel diepte in zijn spel en een gevaarlijke dribbel. Hij heeft de juiste mindset terwijl hij pas 20 jaar is. Wat betekent dat er nog veel ruimte is voor groei. Hij is in alle opzichten een versterking."

Jerdy Schouten lacht om transfergeruchten bij PSV: 'Als ik jullie moet geloven hadden we al 45 nieuwe spelers' PSV kwam zaterdag voor het eerst sinds de zomerstop weer in actie. Er werd met 1-0 gewonnen van Belgisch landskampioen Union Sint-Gillis op De Herdgang, dankzij een doelpunt van Joel van den Berg. Jerdy Schouten maakte zijn rentree bij PSV na een langdurige blessure. Aan Sportnieuws.nl vertelt hij het "heerlijk" te vinden weer op het veld te staan.

Rugnummer

Het rugnummer dat Van Bommel gaat dragen bij PSV liegt er niet om. Hij krijgt nummer 7 op zijn rug gezet. Daarmee treedt hij in de voetsporen van een behoorlijk rijtje namen. Clublegende Berry van Aerle droeg dat nummer, net als René van der Gijp, Willy van der Kuijlen, Xavi Simons, Noa Lang, Memphis Depay en als laatste Malik Tillman.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.