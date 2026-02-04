Na de 4-1 overwinning van PSV op sc Heerenveen in de Eurojackpot KNVB Beker kwam Peter Bosz na afloop in discussie met Hans Kraay Jr. over Joey Veerman. Kraay wilde de middenvelder van PSV ophemelen maar daar ging Bosz niet in mee. "Dat weet hij zelf ook dondersgoed."

Hans Kraay Jr. was met Joey Veerman in gesprek geweest na afloop van de 4-1 overwinning en besprak wat momenten uit de wedstrijd met hem. Twee goede momenten, maar ook twee mindere. Zo verspeelde Veerman twee keer een bal, waar hij zelf ook van schrok. Maar hij stond ook stil bij een heerlijke lange pass van Veerman op Ismael Saibari.

Joey Veerman

Vervolgens lepelde de verslaggever van ESPN een statistiek op van Joey Veerman die toonde dat hij steeds vaker ballen onderschept. Op het moment dat Peter Bosz voor de camera komt te staan, werpt Hans de trainer een vraag voor de voeten. "Joey Veerman... Dat is een andere Joey Veerman dan een jaar geleden, toch?" Bosz kijkt vervolgens verbaasd: "Vandaag? Nee, vandaag was denk ik de slechtste wedstrijd die ik van hem gezien heb", oordeelt hij hard over de middenvelder.

"Ik vond hem niet goed, maar dat zal hijzelf ook dondersgoed weten", zegt Bosz. Veerman zelf was ook kritisch op zijn optreden, maar vond wel dat hij er dit jaar heel erg goed in zit. Dat bevestigt Bosz uiteindelijk ook. "Het is ook gewoon een geweldige speler, aan de bal is normaal zijn sterkte. Dat was vandaag niet. Normaal is het een zekerheid, hij speelt de bal altijd naar de goede kleur én juist vooruit."

Dat is volgens Bosz maar een onderdeel van zijn spel. "Wel de belangrijkste, want daarom stellen we hem op. Daarnaast moet hij ook een aantal andere dingen doen en dat is ook ballen afpakken. Daar maakt hij gelukkig nu ook veel stappen in."

