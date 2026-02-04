PSV mag nog altijd dromen van de beker. In de kwartfinale van de EuroJackpot KNVB Beker werd er in eigen huis met 4-1 gewonnen van sc Heerenveen. De ploeg van Peter Bosz was, net als in de Eredivisie, oppermachtig en kwam geen moment in de problemen. Daarmee zit PSV in de koker voor de halve finale en mag Bosz blijven dromen van zijn eerste Dennenappel.

Peter Bosz is met zijn PSV ongenaakbaar in de VriendenLoterij Eredivisie. Een kampioenschap lijkt dan ook niet meer te kunnen missen. Maar gezien de superioriteit van de club, wenst men tegenwoordig meer in Eindhoven. Een bekerwinst, dat zou toch ook wel erg mooi zijn. Het is voor PSV alweer drie jaar geleden dat ze de beker wonnen, maar Bosz won hem nog nooit. Daar wil hij maar wat graag verandering in brengen en daarvoor staan eigenlijk alle seinen op groen bij PSV.

Maar met de beker weet je het maar nooit, de goede vorm in de Eredivisie geeft geen enkele garantie voor de beker. Vorig jaar werd PSV ook tot ieders verbazing uit het toernooi geknikkerd door Go Ahead Eagles, ditmaal is sc Heerenveen de tegenstander in de kwartfinale. En in de beginfase maakte ook Heerenveen het PSV knap lastig. Al vroeg moest Matej Kovar gestrekt om een bal uit de hoek te tikken.

Stroeve start

Na een wat mak begin kwam PSV dan toch op voorsprong. Esmir Bajraktarevic opende de score voor de Eindhovenaren na een voorzet van Mauro Jr. Die was eigenlijk bedoeld voor Guus Til, maar hij kreeg de bal er net niet in, Bajraktarevic gleed de rebound wel binnen.

Het gaf de Bosniër een enorme boost en niet veel later had hij ook zijn tweede goal in het netje liggen. Ditmaal was het een mooier doelpunt. Ismael Saibari ging aanvankelijk moederziel alleen op het doel af, nadat hij zich verslikte in een actie kreeg hij de bal tóch goed voor zijn voeten om hem breed te leggen. Bajraktarevic plaatste de bal vervolgens met gevoel in de hoek, waardoor PSV met een 2-0 zege comfortabel de rust in ging.

Over en uit voor Heerenveen

Na rust sprongen de PSV-fans al gauw opnieuw op de banken nadat Guus Til de 3-0 dacht te maken, maar er werd gevlagd voor buitenspel. Maar het overwicht dat PSV had werd even later wel in doelpunten uitgedrukt. In de 55e minuut kopte Perisic een bal hard tegen de touwen en nog geen twee minuten later was het ook Paul Wanner die een duit in het zakje deed. Heerenveen knipperde met de ogen en het stond 4-0.

De avond had nog mooier kunnen worden voor Bajraktarevic. Jerdy Schouten verdiende een penalty nadat hij fors in de rug werd geduwd en gunde de Bosniër de hattrick. Hij mocht aanleggen voor de penalty, maar oog in oog met Klaverboer miste hij. Het is een kleine smet op de verder perfecte avond voor PSV, dat de fans trakteerden op een galavoorstelling. Bosz mag nog altijd dromen van de triple met PSV nu hij bij de laatste vier zit in het bekertoernooi.