Peter Bosz heeft op een persconferentie alle wilde verhalen over PSV de kop ingedrukt. De club vliegt door de competitie heen, kan verschillende records breken maar daar wil de trainer absoluut niet aan denken. Als hem vragen worden gesteld over volgend seizoen, grijpt hij in. "Dat is denigrerend."

Peter Bosz, die de voetbalwereld zondag op zijn kop zette door bij te tekenen bij PSV, zat in alle kalmte aan de desk op De Herdgang. Hij moet alweer vooruitblikken op de woensdagavond, waar hij met PSV in de kwartfinale van de Eurojackpot KNVB Beker tegen sc Heerenveen speelt. Waar het zondag na de wedstrijd tegen Feyenoord geen moment over het duel ging, leek dat nu weer die kant op te gaan. Dat wilde Bosz niet.

'Gruwel ik van'

Hij kreeg vragen over records die eraan zaten te komen, over wat hij allemaal nog wel niet kan bereiken met PSV in de twee jaar die hij nu heeft bijgetekend. Hij wil het allemaal niet horen. " Dat is denigrerend naar tegenstanders. Ik gruwel van bespiegelingen die ons niks brengen. Dat leidt af van waar wij mee bezig zijn. Woensdag spelen wij tegen Heerenveen. En Heerenveen heeft Feyenoord uit de beker gedonderd", waarschuwt hij de fans én zijn team.

Ondanks dat het PSV gemakkelijk afgaat in de Eredivisie dit seizoen wil Bosz dus waken voor verslapping. Al helemaal in de beker. Hij won in zijn twee succesvolle jaren bij de club nog geen enkele keer de beker en wil die ook weleens op zijn palmares zetten. PSV is namelijk nog in de race voor de triple, al zal hij daar met geen woord over spreken.

Juiste focus

Sterker nog, Bosz vindt dat soort verhalen heel irritant. "Alsjeblieft, hou op. Wij kijken nu naar Heerenveen. Ik snap dat er aandacht was voor mijn nieuwe contract. Maar wij kunnen alleen zo presteren door de juiste focus op het juiste moment te hebben", legt de trainer uit. "Dus alsjeblieft, begin niet meer met alle verhalen over de records, want ik vind het heel irritant", besluit hij.

Bosz maakt zich op voor de kwartfinale van de beker tegen sc Heerenveen en kan weer beschikken over een steeds grotere selectie spelers. Nick Olij, Myron Boadu en Dennis Man zullen in principe weer bij de selectie zitten.

