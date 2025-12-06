PSV betaalde deze zomer vijftien miljoen euro voor Bayern München-talent Paul Wanner, maar tot nu toe kreeg de Duitser weinig speeltijd van Peter Bosz. Tegen sc Heerenveen liet hij eindelijk van zich horen met enkele 'typische Wanner-acties', ondanks een behoorlijke misser. "Ik raakte de bal niet goed."

Wanner werd met een hoop bombarie binnengehaald bij PSV, maar speelde tot dusver slechts 266 minuten. Hij weigert een sneer uit te delen aan PSV-trainer Bosz. "Als speler wil je altijd spelen", opent de Duitser zéér correct op de persconferentie. "Maar thats a part of football. Het hoort er gewoon bij en dan moet je juist vertrouwen blijven houden", legt hij uit.

Goede connectie met Joey Veerman

De geboren Oostenrijker moest wel even wennen aan een nieuwe positie. Door afwezigheid van Mauro Junior speelde hij als controleur. "Eigenlijk speelde ik een beetje op zes en acht, samen met Joey (Veerman, red.). Voor mij is dat geen enkel probleem, want Joey en ik hebben een goede connectie. Ik heb vooraf met de trainer gesproken en hij heeft me goed verteld wat ik moest doen", vervolgt hij.

Wanner legde een prima pot op de mat, maar liet na zichzelf te belonen. In de eerste helft omspeelde hij zijn directe tegenstander op schitterende wijze, waardoor hij vrij kon doorlopen richting Heerenveen-doelman Bernt Klaverboer. Tóch ging het op het laatste moment mis. "Ik denk dat ik de bal niet goed raakte", analyseert hij. "Als ik de bal heb, wil ik rustig zijn en altijd naar voren spelen. Je kunt wel stellen dat dit een typische actie voor mij was."

'Veel te weinig minuten gegeven'

Bosz vindt het zonde dat hij de Duits-jeugdinternational niet meer in actie heeft gezien. "Ik ben heel tevreden over Paul. We hebben hem veel te weinig minuten kunnen geven", doelt de oefenmeester op het feit dat er simpelweg geen ruimte was om Wanner in te kunnen brengen. "Dat kwam niet omdat we geen vertrouwen hadden in zijn kwaliteiten", stelt Bosz.

"Wij moeten winnen, dus soms komt het dan niet uit om een speler in te brengen. Dat lukte vorige week en tegen Heerenveen gelukkig wel. We kunnen allemaal zien hoe goed hij eigenlijk is. Ik zette hem op de zes-positie en dat is een enorme verantwoordelijkheid, want dan gaat het niet alleen om balbezit", licht Bosz toe.

En hoe deed Wanner het als controleur? "We hebben gezien dat hij zó goed kan voetballen, maar dat hij ook ballen kan afpakken. Hij sprintte terug en liep een tegenstander van de bal af. Drie maanden geleden had ik niet gezegd dat hij dit zou doen", gaat hij verder. Heeft dat niet met bewijsdrang te maken? "Hij hoeft zich niet te bewijzen, we weten hoe goed hij is", benadrukt Bosz.

Check hier het laatste nieuws over de VriendenLoterij Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.