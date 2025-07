Jadiel Pereira da Gama is pas vijftien jaar, maar zit nu al bij de selectie van PEC Zwolle. De piepjonge middenvelder heeft dan ook een stoute droom: het record verbreken van jongste speler ooit in de Eredivisie.

Dat record staat al 66 jaar op naam van de inmiddels overleden Wim Kras. Hij was 15 jaar en 290 dagen toen hij in 1959 zijn debuut maakte voor FC Volendam. Pereira da Gama is nu 15 jaar en 213 dagen oud en heeft tot eind september om het record over te nemen. "Het zit wel in mijn hoofd", zei hij daarover tegen het AD.

Pereira da Gama zit dus al in de selectie van PEC en was zelfs trefzeker in het oefenduel tegen Dundee United. De box-to-boxmiddenvelder kon de afgelopen periode naar Ajax, PSV en verschillende buitenlandse clubs, maar koos er bewust voor om in Zwolle te blijven. Hij speelt daar al acht jaar. "PEC had een goed plan en een goed contract. Ik mag met het eerste meedraaien en als dat goed gaat, blijf ik daar."

Wat goed is, komt snel

De teller staat inmiddels ook al op vijf interlands voor Oranje onder 16. En sinds deze zomer klopt hij dus op de deur bij het eerste elftal van PEC. "Dat ik nu mee mag doen, zegt dat ik kwaliteiten heb. Ik ben een veelscorende middenvelder, een box-to-box speler. Ik heb vorig jaar bij Onder 17 een goed seizoen gedraaid en negen goals gemaakt."

'Het is hier geen speeltuin'

Of het daadwerkelijk tot een recorddebuut komt, is nog maar de vraag. Hij krijgt in ieder geval geen minuutje in de blessuretijd van trainer Henry van der Vegt om dat record maar te krijgen. "Het is hier geen speeltuin." En verder zei de coach: "Het gaat erom dat de kwaliteit die we nodig hebben, op dat moment op het veld staat. Als hij dat kan bieden, dan is het goed. Maar als hij nog niet zo ver is, dan niet."

