Keiharde Ronald Koeman nogmaals pijnlijk duidelijk over Steven Bergwijn: 'Nee, nee, nee'

Steven Bergwijn en Ronald Koeman zullen niet snel meer vrienden worden. De voormalig Ajax-aanvoerder en de bondscoach van het Nederlands elftal gingen vorig jaar zomer vervelend uit elkaar. Koeman maakte in niet mis te verstane woorden duidelijk dat Bergwijn Oranje kon vergeten na zijn overstap naar Saoedi-Arabië. Van die woorden heeft hij spijt, maar hij staat nog altijd achter zijn beslissing.

Koeman vond het waardeloos dat Bergwijn in de prime van zijn carrière koos voor een stap naar de Saoedische competitie. Die woorden kwamen ook bij Bergwijn binnen, die vervolgens keihard terugsloeg en zei dat de bondscoach te hard en persoonlijk in zijn oordeel was. "Ik had misschien anders kunnen reageren", zei Koeman ruim driekwart jaar later bij Goedemorgen Eredivisie.

'Heb ik wel vaker problemen mee'

"Ik heb er wel vaker problemen mee om dingen beter in te kleden", was Koeman eerlijk. Wel zei hij dat de deur nog altijd dichtzit voor Bergwijn bij Oranje. "Hij moet wachten op een nieuwe bondscoach. Dan zeg ik toch niks verkeerds? Hij heeft zelf gezegd dat hij onder mij niet wil spelen. Dan houdt het op. Die deur is dicht tot wanneer hij komt of laat weten hoe of wat", bevestigt hij zijn eerdere woorden.

'Never nooit'

Bergwijn zal dus zelf moeten komen om nog aanspraak te maken op een internationale carrière voor Nederland onder Koeman. De bondscoach beaamt dat hij 'never nooit' zelf contact gaat zoeken met Bergwijn: "Nee, nee, nee", was zijn duidelijke antwoord. Al kijkt hij de Saoedische competitie wel. Hij zag dat Bergwijn met Al Ittihad kampioen werd, met goede cijfers voor de aanvaller. "Ik kijk weleens beelden. Ik ben voetballiefhebber."

'We hebben al een goede rechterkant'

Tussen neus en lippen door steekt hij nog een keer naar Bergwijn. "Bij het scouten komen er veel spelers voorbij, maar we hebben een hele goede rechterkant", doelt Koeman op bijvoorbeeld Donyell Malen, Jeremie Frimpong en Denzel Dumfries, die vaak onder Koeman de rechterkant van het Nederlands elftal vormen.

WK-kwalificatie

Het Nederlands elftal komt in juni weer bij elkaar voor de start van de WK-kwalificatie. Bergwijn zal er dus zeker niet bij zijn als Oranje in een paar dagen speelt tegen Finland en Malta. De andere tegenstanders zijn Polen en Litouwen. Alleen de groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het WK voetbal van 2026 in Amerika, Canada en Mexico.