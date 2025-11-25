Ajax kwam dinsdagavond al vroeg met 1-0 achter tegen Benfica in de Johan Cruijff ArenA. Het Champions League-duel is van levensbelang, omdat beide ploegen met nul uit vier dramatisch aan deze campagne zijn begonnen. Het pijnlijkste aan de tegengoal van de Portugezen is dat-ie eigenlijk niet had mogen vallen. Volgens Khalid Boulahrouz had de goal zelfs afgekeurd moeten worden door de VAR.

De goal van linksback Samuel Dahl was an sich prima, want de Zweed knalde een afgeslagen corner tegen de touwen achter doelman Vitezslav Jaros. Maar de hoekschop waaruit het doelpunt viel, had nooit gegeven mogen worden. Uit beelden blijkt dat de grensrechter een pijnlijke blunder beging. Hij zag buitenspel in de aanval die leidde tot de corner over het hoofd.

Geen ingrijpen van de VAR

Aangezien de VAR een gemiste buitenspelsituatie niet terug kan draaien als er geen directe goal uit voortkomt, konden de heren achter de schermen niks voor Ajax betekenen. De corner was een nieuwe situatie en dus telt de goal wel, maar had de daarvoor gegeven corner niet mogen vallen. Ajax koopt er niks voor, maar het is dus wel zeer discutabel. Check de goal en de misser van de grensrechter hieronder.

'Moet afgekeurd worden'

"Dit is een scenario waar je niet op hoopt. Maar dit is een gevalletje VAR waar die de ene keer wel op de lijn komt en de andere keer niet. Die moet opvallende keuzes terugdraaien. Als er uit wordt gescoord, moet de goal van Benfica afgekeurd worden", vond Ziggo Sport-analist Khalid Boulahrouz in de rust. Wesley Sneijder sprak hem meteen tegen: "Dat kun je wel vinden, maar daar is de VAR niet voor. Die mag dit niet terugdraaien." Hoewel er een meningsverschil was, was het volgens presentatrice 'voor iedereen duidelijk' dat het buitenspel was.

Duitse arbitrage in Amsterdam

De arbitrage in Amsterdam is volledig Duits. Sven Jablonski is de scheids van dienst. Hij wordt ondersteund door grensrechters Eduard Beitinger en Rafael Foltyn. De VAR is Robert Schröder. De scheids en VAR valt bij deze goal weinig te verwijten, zij volgen de regels van de UEFA. Maar de assistent-scheidsrechter had het buitenspel moeten constateren en er voor moeten vlaggen. Dat gebeurde niet, waardoor de corner gegeven werd en daar de geldige goal uit viel.

Cruciaal duel

Ajax - Benfica is een heus 'zespuntenduel'. De Nederlanders en Portugezen stonden na de helft van de competitiefase op nul punten uit de eerste vier duels en waren de enige met zo'n slechte start. De fout van de grensrechter komt Ajax dus duur te staan, tenzij de ploeg van interim-trainer Fred Grim zich nog op kan richten en tot een resultaat kan komen.

