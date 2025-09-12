Het interlandvoetbal is achterwege, tijd voor de terugkeer van de clubcompetities. In de Serie A prijkt één affiche er bovenuit: Juventus - Inter. Maar het meest beladen is misschien wel AC Milan tegen Bologna. Daar staan twee oud-teamgenoten tegenover elkaar.

De Franse middenvelder Adrien Rabiot verdedigt sinds kort de clubkleuren van AC Milan, terwijl de Engelsman Jonathan Rowe voor Bologna voetbalt. Niet lang geleden waren de twee nog teamgenoten bij Olympische Marseille, maar een 'Engels kroeggevecht' zorgde ervoor dat ze allebei moesten vertrekken.

Het incident gebeurde na de openingswedstrijd van Marseille op bezoek bij Stade Rennais (1-0 verlies). Rabiot beschuldigde Rowe van gebrek aan inzet en de twee vielen elkaar verbaal en fysiek aan. President Pablo Longoria omschreef het als 'uiterst gewelddadig' en de twee werden op de transferlijst geplaatst.

'We hebben elkaar gebeld'

Toevalligerwijs kwamen ze allebei in de Serie A terecht én spelen ze direct hun eerste wedstrijd tegen elkaar. Volgens Rabiot levert dat geen enkel probleem op. "Er valt niets bijzonders te melden", was hij duidelijk.

"We hebben met elkaar gesproken toen hij naar Bologna ging en ik naar Milaan, en we hebben elkaar berichten gestuurd om elkaar succes te wensen en te zeggen dat we elkaar weer zullen zien in San Siro", zei Rabiot, die op de laatste dag van de transferperiode voor 10 miljoen euro door Milan werd aangetrokken.

'Engels kroeggevecht'

Trainer Roberto de Zerbi gaf een paar weken terug op een persconferentie enkele details prijs onlangs over de vechtpartij. "Als twee werknemers op de werkvloer vechten, zoals in een Engelse pub, en een andere collega bewusteloos op de grond valt, wat moet de werkgever dan in Frankrijk doen?", schetste hij tegenover het aanwezige journaille. "Er zijn twee oplossingen: schorsing of ontslag."

De bewusteloze speler was de 17-jarige Darryl Bakola. " Ik had kunnen doen alsof ik niks zag. Maar ik ga mijn waardigheid niet verliezen om het kampioenschap niet te verliezen. Ik zal de club altijd steunen. Ja, er zijn geen tanden uitgeslagen, maar zo'n gevecht heb ik nog nooit gezien", stelde de Italiaan.

Alles over Ligue 1

Check hier het laatste nieuws over Ligue 1, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.