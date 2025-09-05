Frenkie de Jong heeft vrijdag het trainingskamp van het Nederlands elftal verlaten. Bondscoach Ronald Koeman zal het in het WK-kwalificatieduel met Litouwen dus zonder de middenvelder van FC Barcelona moeten doen.

Een flinke domper voor Oranje. De Jong werd donderdagavond in de wedstrijd tegen Polen (1-1) na 83 minuten al uit voorzorg gewisseld. De 28-jarige kampt met lichte klachten en is onvoldoende fit voor het WK-kwalificatieduel met Litouwen.

Na afloop van het duel met Polen liet Koeman nog weten dat hij rekende op De Jong tegen Litouwen. "Maar ik heb hem net uit voorzorg gewisseld omdat hij last van een bilspier had. Ik wilde geen risico met hem nemen."

De bondscoach roept geen vervanger op, waardoor de selectie nu uit 24 spelers bestaat. Nederland speelt zondag 7 september in Kaunas tegen Litouwen. In het Dariaus ir Girėno Stadionas begint het treffen om 19.00 uur plaatselijke tijd (18.00 uur in Nederland).

Vader

De Jong werd onlangs nog voor de tweede keer vader. Op 21 augustus werd zoon Mason geboren. De middenvelder kreeg eerder al een jongen met zijn vrouw Mikky Kiemeney: Miles kwam op 21 november 2023 ter wereld.

'Pijnlijke avond'

Koeman noemde het gelijkspel tegen Polen na afloop 'pijnlijk. "We hadden een geweldige stap kunnen zetten", zei Koeman na afloop van de wedstrijd in de WK-kwalificatie. "We waren de betere ploeg en we kregen de meeste kansen. Maar we maakten dat tweede doelpunt niet. Dan weet je dat dit kan gebeuren."

"Het blijft een pijnlijke avond", zei Koeman. "Er was eigenlijk niet veel aan de hand. Maar ik miste in de tweede helft de urgentie om een tweede treffer te maken. We speelden de bal vooral rond. Natuurlijk heb ik ook mooie momenten gezien. Maar dat overheerst nu niet door de uitslag."

