Frenkie de Jong verliet de selectie van het Nederlands elftal eerder vanwege een blessure. Hij speelde nog wel mee tegen Polen, maar in Litouwen is de middenvelder er niet bij. In Spanje hebben ze nu extra informatie over de blessure van de Nederlander.

Met het gedroomde middenveld van De Jong, Tijjani Reijnders en Ryan Gravenberch startte Oranje tegen Polen. Naast het tegenvallende gelijkspel, is het wegvallen van De Jong ook een flinke streep door de rekening van bondscoach Ronald Koeman. In minuut 83 werd de middenvelder van FC Barcelona gewisseld en na afloop werd duidelijk dat het om een lichte bilblessure ging.

De Jong keerde verliet al snel de selectie van het Nederlands elftal en keerde terug naar Spanje. Marca weet te melden dat de middenvelder een vraagteken is voor de eerstvolgende speelronde van Barcelona, wanneer Valencia op bezoek komt in Catalonië.

Maandag staat er een medische keuring gepland voor De Jong. Momenteel is namelijk nog moeilijk inschatten hoe de vork precies in de steel zit. Na de testen moet duidelijk worden of De Jong fit genoeg is om te spelen tegen Valencia.

Oranje

Het Nederlands elftal gaat ondertussen verder met de WK-kwalificatie. Zondag staat de uitwedstrijd tegen Litouwen op het programma. Dan moeten er drie punten gepakt worden door de mannen van Koeman, die dan bovenaan blijven staan in de poule.

Huurling

Bij Barcelona loopt ook nog niet alles op rolletjes. Ondanks zeges op Real Mallorca en Levante werd er teleurstellend gelijkgespeeld tegen Real Vallecano. Daarnaast zijn er intern twijfels over enkele spelers. Zo zou Marcus Rashford, door Barcelona gehuurd met een verplichte optie tot koop van Manchester United, wellicht alweer mogen vertrekken bij de Catalanen.