'Plottwist in strijd om handtekening FC Utrecht-smaakmaker: verdediger kiest voor lucratieve stap'

Redactie Sportnieuws.nl • 15:53, 02-02-2026 / Laatste Update: 15:54, 02-02-2026
i

Souffian El Karouani. ©Getty Images

De strijd om de handtekening van Souffian El Karouani heeft op het laatste moment een verrassende wending gekregen. Waar lange tijd alles wees op een transfer naar een Europese topcompetitie, lijkt de toekomst van de FC Utrecht-smaakmaker nu ineens ergens heel anders te liggen.

El Karouani stond al geruime tijd in de belangstelling van Olympique Marseille. De Franse club was nadrukkelijk op zoek naar versterking op de linksbackpositie en had de 25-jarige verdediger van FC Utrecht hoog op het lijstje staan. De linksback is dit seizoen bijzonder productief met negen assists en twee doelpunten in de Eredivisie, waardoor een stap naar de Ligue 1 een logisch vervolg leek.

Toch kwam een winterse transfer niet van de grond. Door tijdsdruk en onenigheid over de transfersom wisten Utrecht en Marseille elkaar niet te vinden. Terwijl de geruchten aanzwollen, verscheen El Karouani maandag 'gewoon' op het trainingsveld. Een spoedig vertrek naar Frankrijk leek daarmee van de baan.

Lucratieve transfer

Volgens het Franse medium Foot Mercato ligt de toekomst van El Karouani toch ineens anders. De linksback zou zijn handtekening hebben gezet onder een contract bij Al-Qadsiah, uitkomend in de Saudi Pro League. De overstap staat gepland voor komende zomer, wanneer hij FC Utrecht transfervrij kan verlaten. Voor Utrecht betekent dit dat de verdediger het seizoen waarschijnlijk afmaakt in Stadion Galgenwaard.

Daarmee kiest de verdediger – die ook in de belangstelling stond van PSV en Ajax – niet voor een sportieve vervolgstap binnen Europa, maar voor een lucratieve overstap in het Midden-Oosten. De Saudi Pro League is een waar walhalla voor spelers die financieel onafhankelijk willen worden.

Uitgaande transfers Utrecht

In Utrecht blijft het ondertussen niet bij één vertrek. Volgens ESPN vertrekken Davy van den Berg en Derry John Murkin nog voor het sluiten van de transfermarkt. Van den Berg maakt op huurbasis de overstap naar Luton Town, terwijl Murkin definitief vertrekt naar Derby County. Vooral het vertrek van Murkin is opvallend, aangezien hij dit seizoen toch tot 22 officiële optredens kwam. Bovendien werd hij gehaald als beoogd opvolger van El Karouani.

