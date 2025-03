POLL | Wie wint de topper tussen PSV en Ajax en wordt kampioen van de Eredivisie?

Het Philips Stadion staat komend weekend in het teken van dé wedstrijd van het jaar: PSV tegen Ajax. Terwijl koploper Ajax momenteel een voorsprong van vijf punten heeft, móét achtervolger PSV winnen om nog kans te maken op het kampioenschap. Het duel tussen de twee grootmachten in de Eredivisie wordt gezien als dé clash in de strijd om de landstitel. Wie gaat er volgens jou met de winst en kampioenschap aan de haal?

PSV begon ijzersterk aan het seizoen 2024/2025. De regerend landskampioen bezette op spectaculaire wijze de koppositie van de ranglijst en leek ongenaakbaar. Het aanvallende en dominante voetbal van de Eindhovenaren zorgde voor enthousiasme bij fans en analisten. Halverwege het seizoen, met een voorsprong van zes punten op nummer twee Ajax, was het beeld dan ook glashelder: PSV zou met groot gemak kampioen worden. Dat beeld sloeg om in het nieuwe kalenderjaar. Sinds januari werden slechts drie van de negen competitieduels gewonnen.

Sprookje van herstel voor Ajax

Het verhaal van Ajax is daarentegen haast een sprookje te noemen. De Amsterdammers stonden vorig seizoen nog als nummer laatst in de Eredivisie, maar grepen op 10 februari voor het eerst in 827 dagen (november 2022) de koppositie. Na een lange periode van sportieve malaise onder coaches Alfred Schreuder en Maurice Steijn, wist Francesco Farioli het roer om te gooien en een winnende formule te implementeren. Hoewel het herkenbare Amsterdamse aanvalsspel nog niet terug is, legt Ajax-trainer Francesco Farioli de nadruk op resultaten en met succes.

De wedstrijd in de 27e speelronde is meer dan een klassieke clash tussen twee rivalen. Het is mogelijk zelfs een beslissende factor in de titelstrijd. Voor PSV staat alles op het spel. Een overwinning zou betekenen dat de titelstrijd open blijft, terwijl een nederlaag de voorsprong van Ajax naar acht punten tilt. Dan lijkt het gat met de koploper haast onoverbrugbaar met nog maar zeven speelrondes te gaan.

Ajax vs. PSV: dit is het resterende programma van de titelkandidaten in de Eredivisie PSV en Ajax staan aan de vooravond van een cruciale zespuntenwedstrijd in de race om het kampioenschap. Met een voorsprong van zes punten in de Eredivisie is Ajax in het voordeel, maar PSV weet: één zege op de directe concurrent kan de koploper van de Eredivisie zomaar doen kantelen. Sportnieuws.nl zet de speelschema's van beide teams op een rij.

