Nederland leek lange tijd op weg naar een zege in de WK-kwalificatiereeks, maar in De Kuip ging het helemaal mis tegen Polen. Een late goal van de gasten zorgde voor een enorme teleurstelling bij Oranje, maar in Polen vieren ze een feestje.

De prachtige afstandsknal van Matty Cash maakte immers de 1-0 van Denzel Dumfries ongedaan. Daardoor staan de Polen samen met Finland en Nederland bovenaan in de poule met 7 punten. Al heeft Oranje nog een duel te goed (zondag, tegen Litouwen).

Feest in Polen

In Polen zijn ze door het dolle heen. Het medium Przeglad Sportowy spreekt zelfs van een 'sensatie'. "Niemand had het verwacht", schrijft de desbetreffende Poolse journalist. "Oranje leek al zeker van de overwinning, maar Matty Cash verraste met een schitterend schot dat een onbetaalbaar gelijkspel opleverde."

Oranje domineerde lange tijd

De krant zag dat Oranje lange tijd domineerde en gretig was om de 1-0 van Dumfries verder uit te bouwen. Dat lukte door de knal van Cash niet. In Polen raken ze er niet over uitgepraat. "Net toen het leek dat Polen geen kans meer had in de steeds slaapverwekkender wordende wedstrijd, schoot Cash van afstand raak."

De joviale toon is ook merkbaar bij het medium SportoweFakty, dat totaal geen rekening hield met een goed resultaat voor de Polen. Dat er in Polen gesproken wordt van een enorme verrassing, is ook niet zo vreemd.

Onrustige periode bij Polen

Het was maandenlang namelijk onrustig. De vorige bondscoach werd ontslagen en er was een enorme soap rondom sterspeler Robert Lewandowski. "Het gelijkspel tegen Nederland na het debacle in juni, namelijk het verlies tegen Finland, het ontnemen van de captainband van Lewandowski, de verdeeldheid binnen de ploeg en het ontslag van Michale Probierz, mag een groot succes genoemd worden."

