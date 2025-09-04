Nederland heeft een onnodige tik gekregen in De Kuip. Tegen nota bene de zwaarste tegenstander in de poule gaf Nederland niet thuis. Met name één speler was erg ongelukkig. Denzel Dumfries toonde zich wel strijdend op het veld en scoorde ook de enige Nederlandse goal. Dit is Oranje op rapport na de domper tegen Polen.

Er leek geen vuiltje aan de lucht voor Oranje dat al gauw de overhand had op het veld. Er werd in de eerste helft gescoord en men dacht wel dat Oranje zou uitlopen. Dat gebeurde maar niet en het tempo werd steeds lager. Het ging van kwaad tot erger en Nederland kreeg het zowaar moeilijk met de counters van de Polen.

De pechvogel bij Oranje was Xavi Simons. Het was niet zijn wedstrijd van. De middenvelder die bij Oranje altijd op rechts moet spelen, kwam niet goed uit de verf vandaag. Dat had mogelijk ook te maken met Memphis die vaak inzakte op het middenveld. Simons doet dat ook altijd, maar leed vandaag wel erg veel balverlies. Hij had nog een mooi schot in de 70e minuut, maar was verder zeer ongelukkig in zijn acties.

Oranje maakt het onnodig spannend

Daarbij kon hij niet bijdragen aan het aanvalsspel van Oranje. Er was creativiteit nodig in de laatste pass, maar die kon hij niet leveren. Zoals meerdere niet vandaag. Juist tegen een ploeg als Polen, moest dat wel geleverd worden. Oranje maakt de strijd in de poule nu onnodig spannend.

Denzel Dumfries weer de uitblinker

Denzel Dumfries viel weer in positieve zin op. Niet alleen door zijn doelpunt maar ook werkethiek. Hij bestierde de hele rechterflank en kwam een aantal keer zelfs gevaarlijk voor het doel. Was het keeperswerk van Skorupski iets minder on point vandaag had Dumfries er wel twee of drie gescoord. Ook in verdedigend opzicht viel er weinig te verwijten voor de Inter-verdediger.

Overigens was het een vreemde keuze van Ronald Koeman om na de 1-1 van Polen zijn wissels niet aanvallender in te steken. Er werd positie voor positie gewisseld. Niet een logische keuze met nog bijvoorbeeld een Noa Lang op de bank.

Oranje op rapport

Bart Verbruggen - 6

Denzel Dumfries - 7,5

Jan Paul van Hecke - 6

Virgil van Dijk - 6,5

Micky van de Ven - 6,5

Frenkie de Jong - 7

Ryan Gravenberch - 6,5

Tijjani Reijnders - 6

Xavi Simons - 5,5

Memphis Depay - 6,5

Cody Gakpo - 6,5

Wout Weghorst - (niet genoeg minuten gespeeld)

Donyell Malen - (niet genoeg minuten gespeeld)

Justin Kluivert - (niet genoeg minuten gespeeld)

Quinten Timber - (niet genoeg minuten gespeeld)

Jurriën Timber - (niet genoeg minuten gespeeld)

Stefan de Vrij - (niet genoeg minuten gespeeld)



Ronald Koeman - 6