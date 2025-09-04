Het Nederlands elftal heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de WK-kwalificatiereeks. In Rotterdam leek er lange tijd weinig aan de hand tegen Polen na een goal van Denzel Dumfries, maar een prachtige knal van de bezoekers leverde letterlijk een enorme dreun op in De Kuip.

En er leek lange tijd zo weinig aan de hand. Nederland was eigenlijk het hele duel een stuk sterker. Dat resulteerde in de eerste minuten overigens niet in kansen. Toen vond Tijjani Reijnders het wel welletjes en besloot eens van afstand te schieten. Zijn schot belandde snoeihard op de paal, waarna Denzel Dumfries de rebound naast schoot.

Daarna regende het nog meer kansen voor Oranje; Cody Gakpo schoot vanaf links eens op de goal, maar de keeper redde knap. Later dacht Dumfries bij de tweede paal binnen te koppen, maar de bal werd op de lijn gestopt.

Heldhaftige goal Denzel Dumfries

Pas in de 28e minuut was er reden tot juichen in De Kuip. Dumfries kopte op geweldige wijze de 1-0 binnen uit een corner. Bij de tweede paal torende hij boven alles en iedereen uit, kopte de bal in het doel en viel zelf de reclameborden in.

De mannen van Ronald Koeman kregen daarna nog kansen voor de 2-0, maar die bleef uit. Polen had een gigantische muur gebouwd, en Nederland kwam daar maar moeilijk doorheen. Er werd ontzettend veel rondgespeeld op de helft van Polen, maar de laatste pass lukte maar niet.

Late wereldgoal van Polen

De Poolse fans leken in de tweede helft onverewacht te kunnen juichen. Rechtsback Matty Cash knalde van afstand op doel, schoot mis, maar door optisch bedrog leek de bal raak. Dat was niet zo, maar even later konden de Polen écht juichen. Dit keer poeierde Cash de bal wel kiezelhard in de kruising.

Door die late knal loopt Oranje een domper op in de kwalificatiereeks. Het had Polen op flinke achterstand kunnen zetten in de kwalificatiereeks, maar is nog niet van Robert Lewandowski en consorten af. Komende zondag moet Oranje zich revancheren in Litouwen.

