VOETBAL
Zwak Nederlands elftal loopt na late domper flinke tik op in strijd om WK-tickets

Rick Kraaijeveld • 22:42, 04-09-2025 / Laatste Update: 22:44, 04-09-2025
Nederland treurt na de late goal van Polen © Getty Images

Het Nederlands elftal heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de WK-kwalificatiereeks. In Rotterdam leek er lange tijd weinig aan de hand tegen Polen na een goal van Denzel Dumfries, maar een prachtige knal van de bezoekers leverde letterlijk een enorme dreun op in De Kuip.

En er leek lange tijd zo weinig aan de hand. Nederland was eigenlijk het hele duel een stuk sterker. Dat resulteerde in de eerste minuten overigens niet in kansen. Toen vond Tijjani Reijnders het wel welletjes en besloot eens van afstand te schieten. Zijn schot belandde snoeihard op de paal, waarna Denzel Dumfries de rebound naast schoot.

Daarna regende het nog meer kansen voor Oranje; Cody Gakpo schoot vanaf links eens op de goal, maar de keeper redde knap. Later dacht Dumfries bij de tweede paal binnen te koppen, maar de bal werd op de lijn gestopt.

Heldhaftige goal Denzel Dumfries

Pas in de 28e minuut was er reden tot juichen in De Kuip. Dumfries kopte op geweldige wijze de 1-0 binnen uit een corner. Bij de tweede paal torende hij boven alles en iedereen uit, kopte de bal in het doel en viel zelf de reclameborden in.

De mannen van Ronald Koeman kregen daarna nog kansen voor de 2-0, maar die bleef uit. Polen had een gigantische muur gebouwd, en Nederland kwam daar maar moeilijk doorheen. Er werd ontzettend veel rondgespeeld op de helft van Polen, maar de laatste pass lukte maar niet.

Late wereldgoal van Polen

De Poolse fans leken in de tweede helft onverewacht te kunnen juichen. Rechtsback Matty Cash knalde van afstand op doel, schoot mis, maar door optisch bedrog leek de bal raak. Dat was niet zo, maar even later konden de Polen écht juichen. Dit keer poeierde Cash de bal wel kiezelhard in de kruising.

Door die late knal loopt Oranje een domper op in de kwalificatiereeks. Het had Polen op flinke achterstand kunnen zetten in de kwalificatiereeks, maar is nog niet van Robert Lewandowski en consorten af. Komende zondag moet Oranje zich revancheren in Litouwen.

Lees hieronder het liveblog van Nederland - Polen nog eens rustig terug

23:43 9-4-2025

We sluiten het liveblog voor deze avond af. Kom later zeker nog terug op Sportnieuws.nl voor interviews, analyses en de cijfers van Oranje tegen Polen. Tot later!

90'
23:41 9-4-2025

Grote domper

Het is afgelopen in De Kuip. Een - toch wat zwak - Oranje verspeeld geheel onnodig punten tegen de grootste concurrent uit de groep: Polen. Het werd 1-1.

90'
23:36 9-4-2025

Bijzondere keuzes

Wat vreemde wissels van Oranje in de slotfase van de wedstrijd. Na de 1-1 besluit Ronald Koeman niet om aanvallend te wisselen, maar positie voor positie. Nog vijf minuten te spelen.

87'
23:32 9-4-2025

Jan Paul van Hecke verlaat het veld, Stefan de Vrij is zijn vervanger.

84'
23:29 9-4-2025

Przemyslaw Wisniewski verlaat het veld en wordt door Tomasz Kedziora vervangen.

84'
23:29 9-4-2025

Tijjani Reijnders wordt gewisseld. Justin Kluivert is zijn vervanger.

84'
23:29 9-4-2025

Frenkie de Jong verlaat het veld en wordt vervangen door Quinten Timber.

83'
23:28 9-4-2025

Eigen schuld

Dit is een beetje de eigen schuld van het Nederlands elftal, dat continu beter is dan Polen. Ze kregen het maar niet voor elkaar te scoren in de tweede helft en moeten nu op de blaren zitten.

80'
23:25 9-4-2025

Doelpunt Polen

Waar Matty Cash eerst de Poolse fans fopte met zijn schot in het zijnet, scoort hij nu wel. In de 80e minuut schiet hij Polen op 1-1.

78'
23:23 9-4-2025

Geen record voor Memphis

Memphis Depay is nog altijd niet zelfstandig topscorer van Oranje. Hij heeft niet gescoord tegen Polen en is zojuist gewisseld voor Wout Weghorst. Ook Xavi Simons is gewisseld. Voor hem komt Donyell Malen in de ploeg.

74'
23:19 9-4-2025

Juichen!

Een schot van Matty Cash gaat ruim naast de goal van Bart Verbruggen, maar het Poolse publiek in De Kuip viert dat alsof ze een goal hebben gemaakt. Vlaggen werden gezwaaid, een luid gejuich van jewelste, maar nee hoor: het staat nog altijd 1-0 voor Nederland.

71'
23:16 9-4-2025

Piotr Zielinski verlaat het veld om door Bartosz Kapustka vervangen te worden bij een tactische wissel.

71'
23:16 9-4-2025

Nicola Zalewski verlaat het veld om door Pawel Wszolek vervangen te worden bij een tactische wissel.

71'
23:16 9-4-2025

Sebastian Szymanski verlaat het veld om door Kamil Grosicki vervangen te worden bij een tactische wissel.

70'
23:15 9-4-2025

Zijnet!

Xavi Simons, die verder niet zo lekker in de wedstrijd zit, schiet net binnen de zestien in het zijnet. Een deel van De Kuip veerde op, maar kwamen bedrogen uit. Nederland staat nog altijd maar met 1-0 voor. Ook een Poolse verdediger is er van geschrokken: hij blijft in de eigen zestien liggen en moet behandeld worden.

63'
23:08 9-4-2025

Robert Lewandowski verlaat het veld voor Karol Swiderski. Hij krijgt mooi applaus van De Kuip.

62'
23:07 9-4-2025

Opvallend

Memphis, die vandaag zich vandaag tot topscorer aller tijden kan kronen, neemt veel corners van Oranje. Je zou toch denken dat hij liever in de zestien de bal tegen de touwen wil jagen.

56'
23:01 9-4-2025

Polen graaft zich volledig in en hoopt op een uitbraak tegen Oranje. Jan Paul van Hecke heeft het meermaals moeilijk in de achtervolging. Oranje heeft het moeilijk met de bal in het doel leggen.

46'
22:51 9-4-2025

Zonder wijzigingen betreden beide elftallen weer het veld. De leidsman blaast op zijn fluit en Polen trapt af!

45'
22:35 9-4-2025

Rust!

De scheidsrechter vindt het voor nu genoeg. Oranje gaat 'maar' met een 1-0 voorsprong de rust in. De ploeg van Ronald Koeman domineert en had redelijk wat kansen, maar bouwde de score nog niet verder uit. Tot zo!

45'
22:34 9-4-2025

De vierde official geeft aan dat er één minuut wordt bijgeteld.

38'
22:26 9-4-2025

Schone kleren

Daar was even een kans voor Polen. Robert Lewandowski hield goed de bal bij hem. Uiteindelijk werd de bal voorgegeven en kon er gekopt worden. Gelukkig voor de Oranje-defensie was het een ontzettend matige kopbal. Verbruggen houdt zijn kleren nog schoon.

28'
22:16 9-4-2025

G O O O A A A L

Denzel Dumfries kopt de bal bij de tweede paal fantastisch binnen en zet Nederland op 1-0 tegen Polen!

20'
22:08 9-4-2025

Weer geen goal

Het is wachten op een doelpunt van Oranje. Het is zelfs een wonder dat er nog geen doelpunt is gemaakt. Na de kans van Reijnders, schoot ook Gakpo met scherp. Maar de keeper redde. Ook een kopbal van Dumfries werd op de lijn gepakt.

12'
22:00 9-4-2025

Paal!

Daar was de goal dan bijna. Tijjani Reijnders vond het allemaal maar lang duren rond het zestienmetergebied. Hij besloot eens te schieten maar schoot loeihard op de paal.

10'
21:58 9-4-2025

Nederland speelt de eerste tien minuten alleen maar op de helft van Polen, maar kansen heeft Oranje nog niet gehad. Het is wachten tot het laatste balletje eens goed valt.

1'
21:49 9-4-2025

De bal rolt! Oranje heeft het duel met Polen afgetrapt.

1'
21:49 9-4-2025
Een indrukwekkende minuut applaus voor vier overleden oud-internationals.

21:24 9-4-2025

Premier League is de basis

Het ging er veel over de afgelopen week; er zijn ontzettend veel Oranje-internationals uit de Premier League. Een goede ontwikkeling, vindt Ronald Koeman. Niet geheel toevallig staan er dan ook 8(!) spelers uit de Premier League in de basis bij Oranje. Nog twintig minuten tot de aftrap!

21:03 9-4-2025

Spektakel bij Litouwen-Malta

Bij de andere wedstrijd in de groep van Nederland en Polen heeft Litouwen ternauwernood een punt gepakt tegen Malta. In de 83e minuut dachten de spelers van Malta de eerste drie punten te pakken. In de 97e minuut kreeg Litouwen nog een penalty; die ging erin. Het werd 1-1.

20:20 9-4-2025

De opstelling van Oranje is bekend

Zoals verwacht heeft Ronald Koeman weinig verrassingen in de opstelling van Oranje gelaten. Memphis is dus fit genoeg voor een basisplaats. Nog een kleine anderhalf uur tot de wedstrijd!

Opstelling Nederland: Verbruggen; Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke, Dumfries; F. De Jong, Gravenberch, Reijnders; Gakpo, Memphis, Simons

Opstelling Polen: Skorupski; Kiwior, Kedziora, Bednarek; Zalewski, Slisz, Szymanski, Zielinski, Cash; Buksa, Lewandowski

17:31 9-4-2025

Welkom bij dit liveblog!

Vanavond om 20.45 uur speelt Nederland tegen Polen in De Kuip. Memphis kan vanavond alleen topscorer aller tijden worden van Oranje. De titel die hij nu nog met Robin van Persie deelt.

