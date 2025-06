Poolse rel rondom Robert Lewandowski kost bondscoach de kop: 'Dit was de beste beslissing'

De bondscoach van Polen heeft ontslag genomen, nadat hij vorige week de aanvoerdersband van sterspeler Robert Lewandowski afpakte. Het kwam Michal Probierz op veel kritiek te staan én de spits verklaarde niet meer onder de huidige bondscoach te willen voetballen.

Oftewel: het was 'hij of ik'. Nu heeft Probierz het heft in eigen handen genomen en zijn ontslag ingediend bij de Poolse voetbalbond. "In de huidige situatie is mijn ontslag de beste beslissing voor het nationale team", verklaarde Probierz via de officiële kanalen van de Poolse voetbalbond.

"Het was een droom om deze functie te bekleden, de grootste eer van mijn leven. Ik wil al mijn collega's en de medewerkers van de bond bedanken. Ik kon altijd op jullie rekenen. Ook mijn dank aan de voorzitter en de directie. Natuurlijk wil ik ook alle voetballers bedanken. Ik zal voor jullie supporteren, want het nationale team is ons aller trots." Probierz vermeed het noemen van Lewandowski's naam.

Poolse bondscoach gooit olie op het vuur in rel rond Robert Lewandowski: 'Dat wilde hij me laten zeggen' Bondscoach Michal Probierz heeft scherp gereageerd op de uitspraken van topspits Robert Lewandowski, die had aangekondigd niet meer voor het Poolse nationale team uit te komen zolang Probierz aan het roer staat.

'Ik trek me terug'

Lewandowski, die zich had afgemeld voor de recente wedstrijden tegen Moldavië en Finland, zag Piotr Zielinski tot nieuwe aanvoerder benoemd worden. De Barcelona-spits reageerde direct met de mededeling dat hij niet beschikbaar zou zijn zolang Probierz bondscoach bleef. "Gezien de omstandigheden en het gebrek aan vertrouwen in de bondscoach, trek ik me terug zolang hij aanblijft. Ik hoop snel weer voor de beste fans ter wereld te kunnen spelen."

Nieuwe details over 'Poolse aardbeving' na aankondiging topspits Robert Lewandowski: 'Het doet me écht pijn' Het is hommeles bij Polen, een van de tegenstanders van Oranje in de WK-kwalificatie. Topspits en voormalig aanvoerder Robert Lewandowski is hoofdrolspeler in een ongewenste soap.

Probierz was sinds september 2023 bondscoach van Polen, als opvolger van de ontslagen Portugees Fernando Santos. Onder zijn leiding strandde het land vorig jaar op het EK in de groepsfase.

Poule met Oranje

Polen is een concurrent van Oranje in de strijd om de eerste plek in de WK-kwalificatiepoule en daarmee een ticket voor het WK van volgend jaar. De twee landen hebben allebei 6 punten, maar Polen speelde al een duel meer. In september komt Polen naar Rotterdam.

Alles over de WK-kwalificatie

