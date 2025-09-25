Het Portugese ABOLA is heel streng voor Feyenoord, nadat de Rotterdammers woensdagavond met 1-0 verloren van Braga in de Champions League. Liefst dertien spelers van de bezoekers kregen een onvoldoende van het Portugese medium.

'Quinten Timber, normaal gesproken de spelverdeler van het Nederlandse team, speelde ver onder zijn niveau. Hij maakte zelfs zoveel overtredingen dat zijn coach hem in de rust al wisselde; hij bleef in de kleedkamer voor de tweede helft.' Timber kreeg zelfs het laagste cijfer van iedereen: een 4.

De uitblinker volgens ABOLA was Gijs Smal, die een 6 kreeg. 'De linksback speelde een prima wedstrijd in Pedreira, was fysiek zeer aanwezig en zijn linkerbeen produceerde het eerste schot van de wedstrijd. Op zijn flank zorgde hij voor dynamiek, aangezien de vleugelspeler hem niet volgde. Hij leverde ook een prachtige voorzet die bijna een doelpunt opleverde voor zijn team, waarbij de kopbal van Larin op de paal belandde, ondanks dat hij buitenspel stond.'

Feyenoorders uit de Portugese competitie

Logischerwijs behandelde het Portugese medium ook de optredens van twee spelers die vorig seizoen nog in de Portugese competitie speelden. 'Gonçalo Borges kreeg wel enkele kansen om via de rechterflank te versnellen, maar gaf de aanvallen nooit de juiste vervolg. Lage voorzetten die geen medespelers vonden. Toch liet hij zich zien in de wedstrijd, zonder angst, ook al droeg hij niet bij aan gevaarlijke momenten.'

'Casper Tengstedt keerde ook terug naar Portugal, aangezien hij voor Benfica speelde, maar hij was niet gelukkig. Met weinig balcontacten probeerde hij de centrale verdedigers van Braga te irriteren door de duels aan te gaan, maar veel meer deed hij niet.'

Alle cijfers

De cijfers van de Feyenoord-spelers: Timon Wellenreuther (5), Bart Nieuwkoop (5), Anel Ahmedhodzic (5), Malcolm Jeng (5), Gijs Smal (6), Sem Steijn (5), Oussama Targhalline (5), Quinten Timber (4), Gonçalo Borges (6), Casper Tengstedt (5), Gaoussou Diarra (5), Luciano Valente (5), Cyle Larin (5), Hwang Inbeom (5), Jordan Lotomba (5) en Hadj Moussa (-).

Alles over de Europa League

Check hier het laatste nieuws over de Europa League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.