De druk op Xabi Alonso loopt verder op. Volgens Spaanse media krijgt de trainer van Real Madrid nog één kans om zijn baan te redden: het Champions League-duel met Manchester City. Na tegenvallende resultaten, interne spanningen en een langdurig crisisoverleg in het Bernabéu staat Alonso’s toekomst op scherp.

Alonso kwam naar Madrid met het aanzien dat hij bij Bayer Leverkusen had opgebouwd, waar hij in 2024 de Duitse landstitel won. Zijn eerste weken bij Real waren indrukwekkend: dertien overwinningen in veertien wedstrijden. Maar die stevige basis brokkelde snel af. In de laatste zeven duels verloor Real vijf keer punten en zag het Barcelona in de competitie naderen.

De sportieve dip ging gepaard met oplopende irritaties in de selectie. De relatie tussen Alonso en Vinícius Júnior kwam onder een vergrootglas te liggen, zeker nadat de Braziliaan woedend reageerde op een vroege wissel in El Clásico. Sindsdien is de rust niet teruggekeerd. De intensiteit in het spel zakte weg en meerdere spelers verloren hun plek in het elftal.

Allesbeslissende wedstrijd tegen Manchester City

Na de nederlaag tegen Celta de Vigo (0-2) kwam de clubtop zondagavond bijeen voor een crisisoverleg dat tot diep in de nacht duurde. Volgens het Spaanse Marca is de conclusie duidelijk: Alonso moet woensdag tegen Manchester City overtuigen. Een nieuwe teleurstelling zou vrijwel zeker het einde van zijn periode in Madrid betekenen.

De groeiende spanning komt niet uit de lucht vallen. Eerder meldden Spaanse media dat de selectie uiteenvalt in twee kampen: spelers die Alonso steunen en een groep die grote twijfels heeft bij zijn aanpak. Journalist Jorge Picón omschreef de situatie zelfs als een 'explosieve cocktail'. Het duel met City komt daardoor op een moment waarop de verhoudingen al op scherp staan.

Volgende tegenslag voor Xabi Alonso

Alsof de druk nog niet groot genoeg was, kampt Real met nieuwe blessures. Éder Militão liep een hamstringblessure op en is opnieuw maanden uitgeschakeld. Met Carvajal, Alexander-Arnold en Mendy al in de lappenmand is de defensie dun bezet op een moment dat Real juist stabiliteit nodig heeft.

Na het duel met Manchester City wacht Real Madrid een uitwedstrijd tegen Deportivo Alavés, maar alle aandacht gaat nu eerst naar woensdag. Wint Alonso van City, dan krijgt hij wat lucht. Maar bij een nieuwe dreun lijkt een afscheid onvermijdelijk. Het Bernabéu bereidt zich voor op een avond die alles kan veranderen.

