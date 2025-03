Dit is Tijjani Reijnders: monstersalaris bij AC Milan, ongebruikelijke route naar top én eindelijk getrouwd

Tijjani Reijnders is inmiddels niet meer weg te denken uit de basiself van AC Milan en het Nederlands elftal. Toch zag de carrière van de middenvelder er atypisch uit, als je kijkt naar zijn collega's om hem heen. Dit is Tijjani Reijnders, de favoriete Milanisti van voetballegende Ruud Gullit.

Reijnders is te herkennen aan de grote glimlach waarmee hij speelt op het voetbalveld. De Oranje-international wordt op 29 juli 1998 geboren in Zwolle als zoon van de spits van de plaatselijke trots. Moeder Angelina is van Indonesische komaf. Een groot deel van zijn jeugd spendeert kleine Tijjani in Finland, waar zijn vader op dat moment voetbalt.

Topvoetballer Tijjani Reijnders viert met zijn vrouw bijzonder moment op Italiaanse wijze Het gaat Tijjani Reijnders dit seizoen voor de wind. De middenvelder van Oranje is bij AC Milan uitgegroeid tot één van de sterkhouders. Reijnders heeft het helemaal naar zijn zin in Italie. Zo blijkt ook uit de manier waarop hij samen met zijn vrouw Marina de eerste verjaardag van hun zoon Xavién viert.

Jaartje bij de amateurs

Vader Martin blijkt een belangrijke rol te spelen in de carrière van zijn oudste zoon. Tijjani komt al vroeg terecht in de jeugdopleiding van PEC Zwolle en maakt daarna de overstap naar de gezamenlijke academie van FC Twente en Heracles Almelo. Vanwege de lange reistijd besluit Martin zijn zoons (Tijjani en Eliano) echter uit de jeugdopleiding te halen en onder zijn hoede te nemen bij amateurclub CSV'28, waar hij op dat moment hoofdtrainer is.

Waarom Oranje-international Tijjani Reijnders op zijn 16de terug naar de amateurs ging: 'Mooiste jaar uit hun jeugd' Tijjani Reijnders heeft waarschijnlijk de meest bijzondere loopbaan van alle spelers bij het Nederlands elftal. Zo'n tien jaar geleden speelde de middenvelder van AC Milan nog in de krochten van het amateurvoetbal. Dat kwam door zijn vader Martin Reijnders, die zijn zoons Tijjani en Eliano weghaalde bij FC Twente. Waarom deed hij dat?

De gebroeders Reijnders trainen bij PEC Zwolle, maar spelen hun wedstrijden als jongens van 15 en 16 tegen vierdeklassers. "Het was het mooiste jaar uit hun jeugd", stelde vader Martin ooit. "Ze zagen het van de andere kant. De derde helft bij ons elftal, jongens die een biertje dronken. Zij dronken dan cola. Ze hebben nog steeds contact met al die jongens."

Stapjes naar de top

De oudste Reijnders schopt het tot het eerste elftal van PEC Zwolle, waar hij op 13 augustus 2017 debuteert in het betaald voetbal tegen Roda JC. Dat blijkt gelijk ook zijn enige wedstrijd in de hoofdmacht van de Zwollenaren, want bij AZ zien ze het talent van de op dat moment 19-jarige Reijnders. Al na een half jaar wordt hij overgeheveld van Jong AZ naar de hoofdmacht, al pendelt hij wel op en neer tussen beide elftallen.

Dit is Marina Gourgis, de vrouw van Tijjani Reijnders: lang gewacht op huwelijk én moeder van zoontje Tijjani Reijnders heeft zich in korte tijd ontpopt tot een cruciale kracht op het middenveld van zowel het Nederlands elftal als AC Milan. Zijn grote doorbraak kwam tijdens het EK 2024 in Duitsland. Anders dan zijn collega-internationals Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong stapte Reijnders al ruim voor het EK in het huwelijksbootje. Dit is Marina Reijnders, de vrouw van Tijjani Reijnders.

In 2020 moet Reijnders Eredivisie-ervaring opdoen op huurbasis bij RKC, maar al gauw wordt de competitie stilgezet vanwege de coronapandemie. In de seizoenen daarna groeit zijn speeltijd in Alkmaar, helemaal als Fredrik Midtsjø in 2022 vertrekt. Reijnders grijpt die basisplaats met beide handen en ontwikkelt zich razendsnel. Met 7 goals en 12 assists in 54 wedstrijden als 'nummer 8' zet hij zichzelf op de kaart bij de grotere teams.

Geliefd bij AC Milan

In de zomer van 2023 klopt AC Milan aan, dat 20,5 miljoen euro betaalt aan AZ. Ook in de modehoofdstad van Italië gaat het razendsnel met Reijnders. Hij verovert meteen een basisplaats en debuteert in oktober voor het Nederlands elftal. Uiteindelijk voetbalt de middenvelder dat seizoen liefst vijftig wedstrijden voor i Rossoneri, waarin hij vier goals maakt en vier assists geeft. Het levert hem een plek op in de EK-selectie van Ronald Koeman. Met Reijnders strandt Oranje in de halve finales.

Familie Tijjani Reijnders is Feyenoord-aanvoerder dankbaar: 'Ik had Quinten Timber echt even nodig' Feyenoord treft woensdagavond AC Milan in de tussenronde van Champions League. Voor Oranje-international Tijjani Reijnders een bijzonder weerzien met een Nederlandse club en dat kwam hem goed uit. "Ik had Quinten Timber wel even nodig", zegt Reijnders met een grote grijns.

Dit seizoen overtreft Reijnders zichzelf. In 42 wedstrijden is hij al goed voor 13 doelpunten, waarvan drie in de Champions League. Hij is door zijn goals en spel enorm geliefd bij AC Milan en clublegende Ruud Gullit. "Het is echt heel knap hoeveel grote stappen Tijjani de laatste jaren maakt", zei Gullit tegenover VI. "Het is volkomen logisch dat de club zijn contract wil verlengen. Ik ben trots op die jongen."

Monstersalaris bij AC Milan

Bij zijn eerste contract verdiende Reijnders jaarlijks ongeveer 1,7 miljoen euro. Volgens Italiaanse bronnen is dat bedrag inmiddels gestegen naar 3,5 miljoen euro. Voor het tweede seizoen op rij bewijst hij zijn waarde voor AC Milan. Ondanks het moeizame seizoen van de Italiaanse grootmacht in de Serie A, heeft Reijnders al negen doelpunten achter zijn naam staan.

Dit is het monstersalaris van Tijjani Reijnders na zijn nieuwe contract bij AC Milan Tijjani Reijnders zal zich enorm op zijn plek voelen bij AC Milan. De Italiaanse club spreekt vaak waardering uit over de Nederlandse middenvelder en heeft maandag zijn contract verlengd. Inmiddels is zijn salaris in Milaan al verdubbeld.

Oranje

Bij het Nederlands elftal is hij inmiddels een van de lievelingetjes van de bondscoach. Hij is als een van de eerste spelers zeker van een basisplaats. Zo ook tegen Europees kampioen Spanje. Hij betaalt het vertrouwen van Koeman regelmatig terug met een goal. Hij leek Oranje aan een sensationele zege te helpen, met zijn vierde interlandgoal in 21 duels, maar met tien man liet het Nederlands elftal Spanje glippen. Niet Reijnders zijn schuld, die weer als een van de beste mannen op het veld werd aangewezen.

Oranje op rapport na onwijs gevecht tegen Spanje: één speler liet heel Nederland dromen van megastunt Lang was Nederland op weg naar een sensationele stunt tegen de Europees kampioen. De mannen van Ronald Koeman hadden Spanje bijna over de knie, maar een late gelijkmaker gooide roet in het eten. Toch heeft Nederland alles om voor te spelen in Valencia. Dat is te danken aan één man die een cruciale rol bij de Nederlandse doelpunten had.

Veelzeggende glimlach

In de Champions League speelde Reijnders met AC Milan tegen Feyenoord. Vader Martin geniet vooral als zijn zoon met de veelzeggende glimlach op zijn gezicht speelt. "Dat betekent dat ze ergens van genieten en dat maakt me wel trots", vertelt hij in gesprek met Sportnieuws.nl.

Vader Tijjani Reijnders verwacht lachende zoon tegen Feyenoord en waarschuwt voor oude bekende Voor Tijjani Reijnders betekent Feyenoord tegen ‘zijn’ AC Milan in de tussenronde van de Champions League meer dan een reguliere ontmoeting op het Europese toneel. Vader Martin erkent dat er extra belangen zijn, maar hoopt vooral de veelzeggende lach van zijn zoon te zien in De Kuip. “Dan is hij weer dat kleine jongetje van zes dat voetbalt”, vertelt de trotse vader over de middenvelder.

"Hij lacht niet om uit de hoogte te doen, maar omdat hij plezier heeft. Hij heeft absoluut niet het gedrag van een vedette, want anders krijgt hij een draai om zijn oren", is zijn mentor duidelijk. Waar het plafond van Reijnders ligt, valt lastig te zeggen. Ieder jaar wordt hij steeds een beetje beter, en dat voor iemand die op zijn zestiende nog amateur was.

Familie Reijnders

Tijjani Reijnders is sinds september 2022 getrouwd met Marina Gourgis, die de achternaam van haar man heeft genomen. Het stel kreeg anderhalf jaar later hun eerste kindje. Zoon Xavién Lio Ti Reijnders werd op 28 februari 2024 geboren.