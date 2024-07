Prachtig: Spaans publiek eert Toni Kroos van Duitsland, die stopt na verloren kwartfinale

Merih Demiral is geschorst voor twee wedstrijden na de wolvengroet die hij gaf. Turkije wilde in beroep gaan bij het CAS, maar dit is niet mogelijk. De keuze is onbegrijpelijk, vinden zowel Ferdi Kadioglu als de bondscoach Vincenzo Mortella. "Het was helemaal geen politieke boodschap, zo werd het geïnterpreteerd", zei Mortella.