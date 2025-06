Premier League presenteert opvallende wedstrijdbal voor komend seizoen: grote verandering na 25 jaar

De Premier League heeft de nieuwe officiële wedstrijdbal voor het komende seizoen gepresenteerd, en er is flink wat aan veranderd.

25 seizoenen lang verzorgde Nike de ballen in de Premier League, maar vanaf komend seizoen mag een andere sponsor die taak vervullen. De eer is nu namelijk aan Puma, dat voor het eerst de wedstrijdbal van de Engelse competitie heeft ontworpen.

Opvallende verschijning

Op dinsdagochtend maakte Puma en de Premier League het ontwerp van de nieuwe bal, die de naam Puma Orbita Ultimate PL ball draagt, bekend, en het is een opvallende verschijning. Paarse en roze lijnen zorgen voor stervormige lijnen met een wit oppervlak.

Het is dus voor het eerst in 25 jaar dat we een ander logo dan dat van Nike op de officiële wedstrijdbal van de Premier League zien. Dat is even wennen voor sommige mensen. "Het zier er raar uit zonder het Nike logo op de bal", zo leest een reactie op Instagram die honderden likes heeft.

Eredivisie

Enkele weken geleden presenteerden de Eredivisie en Derbystar ook de nieuwe wedstrijdbal voor het aankomende seizoen. De Globall, zoals de bal heet, draait volledig om de wereldwijde impact op het Nederlandse voetbal. De bal werd gepresenteerd en verspreid in 123 landen, als eerbetoon aan alle nationaliteiten van spelers die een bijdrage hebben geleverd aan de kleur en diversiteit van de Nederlandse competitie.

Het ontwerp van de Globall bevat een wereldkaart waarop alle 123 nationaliteiten zijn weergegeven die ooit actief waren in de Nederlandse competitie. Hoe donkerder een land is ingekleurd, hoe groter het aandeel van dat land in de Eredivisie is. In het midden van de bal staat een opvallende rode cirkel, die de Eredivisie symboliseert, de plek waar al deze verschillende voetbalculturen samenkomen.

Cadeau

De Eredivisie heeft de allereerste ballen cadeau gegeven aan betreffende voetbalcompetities en bonden. Daarnaast hebben bekende huidige- en voormalige Eredivisiespelers als Karim El Ahmadi (Marokko), Lasse Schöne (Denemarken), Evgeniy Levchenko (Oekraïne), Steven Pienaar (Zuid-Afrika) en Heurelho Gomes (Brazilië) de bal namens hun land in ontvangst mogen nemen.