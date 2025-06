Nieuwe roep om enorme verandering in Nederlands voetbal na succes Telstar: 'Kijk naar Engeland'

Met de promotie van Telstar naar de Eredivisie schudt het voetballandschap op haar grondvesten. Trainer Anthony Correia en assistent René van der Kooij, beiden rechtstreeks afkomstig uit de Tweede Divisie, toonden aan dat de kloof tussen prof- en amateurvoetbal amper nog bestaat. Spakenburg-trainer Chris de Graaf is duidelijk over deze ontwikkeling. "De scheiding tussen profs en amateurs is alleen op papier."

Telstar verraste vriend en vijand door in de play-offs met ADO Den Haag, FC Den Bosch en Willem II af te rekenen. De Graaf heeft met veel bewondering naar de club uit Velsen-Zuid gekeken. "Ik heb alleen maar met positiviteit naar Anthony Correia en René van der Kooij gekeken", zegt De Graaf vanuit zijn vakantiebestemming in Spanje. "Correia heeft het natuurlijk al bewezen door twee keer met Katwijk kampioen te worden en nu met Telstar. Dit is voor onze hele generatie uitstekend."

De Graaf roemt zijn collega’s uit de Tweede Divisie. "De laatste jaren hebben Correia (Katwijk), Thomas Duivenvoorden (Quick Boys), René van der Kooij (Rijnsburgse Boys) en wij met Spakenburg laten zien dat we impact kunnen hebben met bepaalde spelers. Correia heeft nu zelfs laten zien dat hij met deze selectie naar de Eredivisie kan."

Scheidingslijn profvoetbal en Tweede Divisie

Volgens De Graaf is het onderscheid tussen profs en amateurs slechts een formaliteit geworden. "Wij zijn het enige land met een scheiding tussen prof en amateurs, maar dat is alleen op papier. Inmiddels heeft iedereen in de Keuken Kampioen Divisie en Eredivisie het vizier op de Tweede Divisie, want we worden bijna letterlijk leeggeroofd. Dat was hiervoor nooit zo erg. Voor mijn gevoel is die scheidingslijn tussen het profvoetbal en de Tweede Divisie daarmee volledig verdwenen."

De Graaf ziet de kwaliteit binnen de Tweede Divisie enorm groeien. "Ik denk dat inmiddels wel duidelijk is dat er in de Tweede Divisie héél veel kwaliteit rondloopt, zowel qua spelers als trainers. Kijk alleen al naar Correia, die met Telstar naar de Eredivisie gaat maar misschien ook nog wel een stap hogerop gaat maken. Duivenvoorden gaat naar De Graafschap en is toegelaten tot de UEFA Pro TC5 én ik zelf ben ook toegelaten op de cursus. Dat is al een verschuiving die daarvoor niet plaatsvond."

Verschil wordt kleiner

Volgens de succesvolle Spakenburg-trainer zeggen de prestaties van de afgelopen jaren héél veel. "Wij zijn twee jaar terug in de halve finale van de KNVB Beker gekomen door Groningen en Utrecht te verslaan. Quick Boys heeft ook drie eredivisieclubs verslagen", licht De Graaf toe. Zelfs qua intensiteit wordt het gat kleiner. "Wij trainen dan drie keer. En de meeste clubs in de Keuken Kampioen Divisie zullen vier keer trainen. Maar die vierde keer pakken de meeste spelers van ons voor zichzelf op. Bovendien worden de technologieën ook voor ons steeds beter en dus worden de verschillen kleiner."

'Gooi de voetbalpiramide maar open'

Voor De Graaf is het duidelijk: het systeem moet opengebroken worden. "Ik ben al jaren voorstander van het opengooien van de voetbalpiramide. Alleen dan moet de KNVB wel een oplossing zoeken, zodat amateurclubs beschermd worden tegen een faillissement. Spakenburg, IJsselmeervogels en clubs uit de bollenstreek gaan failliet als ze op een vrijdag- of maandagavond moeten voetballen. Als er een constructie kan komen om lekker op zaterdagmiddag te voetballen om half vier, dan kan dat wel.”

Hij kijkt graag naar het buitenland. "Kijk naar Engeland, die beleving is zó mooi. Ik zou dat kopiëren en dan verwacht ik dat clubs als Quick Boys en Spakenburg snel promoveren. Alleen, dan moeten amateurclubs wel beschermd worden, want iedereen is bang voor het doemscenario zoals Achilles, die helemaal naar de kloten zijn gegaan", doelt De Graaf op het faillissement van Achilles'29 na enkele dramatische jaren in de Eerste Divisie.

De Graaf naar het profvoetbal?

Correia en Van der Kooij maakten onlangs de overstap naar het profvoetbal, maar heeft De Graaf die stap ook voor ogen? "Ik ben naast het voetbal ook nog ondernemer met vier bedrijven. Ik kan mezelf niet in drieën splitsen, dus zo’n combi rol als René van der Kooij bij Rijnsburgse Boys en Telstar of Anthony Correia bij Katwijk en Telstar in het verleden, is voor mij niet weggelegd. Ook omdat ik ondernemen gewoon minstens zo leuk vind als voetbal."

Toch sluit De Graaf een toekomst in het profvoetbal niet uit. "Kijk, zodra ik een kans als hoofdtrainer krijg, dan wil ik daar wel voor gaan. Dan wil ik dat ook zo gaan inrichten, zodat dat mogelijk is. Ik ga nu wel bijvoorbeeld stagelopen bij FC Twente. Twee dagen in de week. Het is voor mij natuurlijk al een enorme kans dat ik in zo’n keuken mag rondkijken", sluit De Graaf af.