Premier League schaft VAR mogelijk af: clubs stemmen binnenkort over voorstel

De Premier League kan zomaar volgend jaar verder gaan zonder de VAR. De clubs gaan namelijk op donderdag 6 juni stemmen over een voorstel om het hulpmiddel voor scheidsrechter te schrappen.

Wolverhampton Wanderers heeft een voorstel ingediend om de VAR vanaf komend seizoen af te schaffen. Op 6 juni staat er een vergadering gepland met alle clubs en daar moeten de clubs over het idee gaan stemmen. Om daadwerkelijk verder te gaan zonder de VAR moet tweederde van de alle clubs het voorstel steunen. Daar zijn veertien van de twintig clubs voor nodig.

Controversiële Everton-speler steekt draak met VAR-audio eisend Nottingham Forest Nottingham Forest verloor zondag uit bij Everton met 2-0. De club blijft daardoor steken in de strijd om handhaving in de Premier League. Enkele controversiële beslissingen van de arbitrage hebben de club nu genoodzaakt om naar de scheidsrechterscommissie van de Premier League te stappen.

'Moeten een kritisch debat voeren'

Wolverhampton heeft het voorstel niet zomaar ingediend. "Na vijf seizoenen met de VAR in de Premier League is het tijd om een constructief en kritisch debat over de toekomst ervan te voeren", meldt de club in een statement. "Wij vinden dat het veel geld kost, terwijl het maar voor een klein aantal momenten gebruikt wordt. Daarom zouden we het vanaf volgend seizoen moeten afschaffen."

De Premier League geeft in een reactie aan dat clubs alle mogelijke voorstellen mogen indienen, maar dat ze hopen dat de VAR ook volgend jaar zal worden gebruikt: "Wij staan volledig achter de VAR en willen ervoor zorgen dat het systeem verbeterd wordt om het voetbal en de fans te helpen."

VAR onder vuur

De scheidsrechters en de VAR liggen dit seizoen in Engeland regelmatig onder vuur door meerdere discutabele beslissingen van de arbitrage waarna de videoscheidsrechter niet ingreep. Het bekendste voorbeeld daarvan is de afgekeurde goal van Liverpool-speler Luis Diaz tegen Tottenham Hotspur.

De Colombiaan scoorde voor The Reds, maar de grensrechter vlagde voor buitenspel. Toen de VAR de lijnen had getrokken, bleek het echter geen buitenspel te zijn. De scheidsrechter dacht echter via zijn oortje te horen dat de juiste beslissing was genomen, keurde de goal af en hervatte het spel. Aangezien een VAR niet meer kan ingrijpen als het spel is hervat, floot hij de scheidsrechter niet terug. Daardoor werd Liverpool een geldig doelpunt ontnomen.