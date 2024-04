FC Barcelona-voorzitter vraagt beelden op van omstreden VAR-moment: 'Als het een goal was willen we El Clásico overspelen'

Het verlies van FC Barcelona zondagavond in de El Clásico tegen Real Madrid (3-2) zorgt in Catalonië voor de nodige ophef. Voorzitter Joan Laporta sluit niet uit dat Barcelona stappen gaat ondernemen om de wedstrijd tegen Real Madrid over te spelen. De club heeft alle beelden bij de Spaanse voetbalbond opgevraagd. Mocht blijken dat Lamine Yamal een geldige treffer maakte, overweegt Laporta vervolgstappen.

Op de website van FC Barcelona deelt Laporta zijn mening over de VAR. "Zoals jullie weten ben ik nooit voorstander geweest van de VAR, omdat ik geloof dat op de manier waarop het nu wordt toegepast, het de spontaniteit uit het voetbal wegneemt. Ik ben voorstander van een systeem dat gebruikt wordt om fouten te voorkomen", laat de voorzitter weten.

Was de bal wel of niet over de lijn?

Laporta verwijst naar de 28e minuut in de wedstrijd, toen Yamal een een hoekschop van Raphinha verlengde met zijn hak richting het doel. De inzet werd gekeerd door Real Madrid-keeper Andriy Lunin, maar FC Barcelona was ervan overtuigd dat de keeper de bal uit het doel haalde nadat doellijn al was gepasseerd. Het 'spookdoelpunt' van Yamal had ervoor gezorgd dat de Catalanen op een 1-2 voorsprong zouden komen.

In tegenstelling tot andere grote competities heeft La Liga geen beschikking over doellijntechnologie. Daardoor moest de VAR met de beschikbare beelden de beslissing maken of de bal de doellijn volledig had gepasseerd. De VAR had beschikking over een camerastandpunt die precies op de doellijn stond, echter blokte Lunin het zicht op de bal af. Dit resulteerde erin dat de videoscheidsrechter onvoldoende bewijs had om het doelpunt rechtsgeldig te verklaren, wat betekende dat Barcelona geen doelpunt kreeg toegekend.

Pijnlijke nederlaag

Ondanks dat Barcelona voor de tweede keer in de wedstrijd alsnog op voorsprong kwam ging het elftal in de slotfase toch ten onder. Jude Bellingham maakte in blessuretijd de 3-2, waardoor de titelstrijd definitief beslist lijkt te zijn. Na afloop van de Clásico haalde FC Barcelona-trainer Xavi al hard uit naar de arbitrage tijdens de persconferentie, maar voorzitter Laporta ging een dag later vrolijk verder met de keiharde uitspraken.

Verzoek tot overspelen El Clásico

"Als er inderdaad een fout is gemaakt bij het beoordelen van het doelpunt, ondernemen we stappen en sluiten we niet uit dat we verzoeken om de wedstrijd over te spelen", kondigt Laporta aan.

Het verzoek om de wedstrijd opnieuw te spelen lijkt toch vrij kansloos. In België waren er vorig jaar plannen om het duel tussen Anderlecht en KRC Genk te laten overspelen vanwege een blunder van de VAR, Maar uiteindelijk werd er door het Belgisch Arbitragehof voor Sport een stokje voor gestoken. De kans dat de Classico opnieuw uitgespeeld gaat worden lijkt dus zeer klein.

Uitvallen Frenkie de Jong

De al dramatische avond van Barcelona werd nog erger door het uitvallen van Frenkie de Jong met een blessure. De sterkhouder van het Nederlands elftal greep na een tackle van Federico Valverde naar zijn enkel, en had duidelijk veel pijn. De middenvelder mist hierdoor het resterende seizoen, maar het EK lijkt niet in gevaar te komen.