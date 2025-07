De eerste versie van het vernieuwde WK voor clubs zit erop. Afgelopen maand streden 32 clubs om tientallen miljoenen, met Chelsea als uiteindelijke winnaar. President Donald Trump deelde de trofee uit, maar hield zelf ook een kleinigheidje over aan het toernooi. Dat melden Britse media.

President Trump claimt tevens dat de FIFA hem de originele WK-clubs trofee heeft geschonken, waardoor Chelsea, winnaar van de finale tegen Paris Saint-Germain in New Jersey, met een replica terugvloog naar Londen. Afgelopen zondag wonnen The Blues met 3-0 van de winnaar van de Champions League.

FIFA doneert trofee aan Donald Trump

Waar bevindt zich de echte trofee? Niet bij de FIFA, maar in het Oval Office, in handen van Donald Trump. In een interview met DAZN verklaarde de Amerikaanse president dat hij de beker, die hij als 'geschenk' ontving van FIFA-voorzitter Gianni Infantino tijdens diens bezoek afgelopen maart, zal houden. The Guardian meldt dat de FIFA tegen de Amerikaanse miljardair zou hebben gezegd: "We nemen de trofee niet terug, u kunt hem voor altijd in het Oval Office houden."

De uitreiking van de replica aan Chelsea zorgde voor verbazing bij de spelers, die zichtbaar verward waren door de aanwezigheid van Trump. Cole Palmer, uitgeroepen tot beste speler van het toernooi, gaf aan op de hoogte te zijn van Trumps aanwezigheid, maar niet dat hij op het podium zou staan tijdens de uitreiking. Dit kwam als een complete verrassing.

Trump neemt souvenirtje mee

Volgens The Sun heeft Trump niet alleen de originele beker van het WK voor clubs in handen, maar ook een winnaarsmedaille. Hij keek samen met zijn vrouw, FIFA-baas Gianni Infantino en diens partner naar de eindstrijd tussen Chelsea en PSG. Daarna reikten de president van de Verenigde Staten en Infantino samen de medailles uit.

Nadat iedereen was geweest, hield Trump nog één medaille over en na een knikje van Infantino stopte hij hem in zijn binnenzak. Veel mensen betichtten de Amerikaanse president van stelen, maar het leek te gaan om een gift van de Zwitserse FIFA-baas.

Bekijk het opmerkelijke fragment hieronder:

The US President Donald Trump took home a #FIFACWC gold medal 🥇!



First rumoured as “he stole it” - later confirmed it was a gift from Gianni Infantino 🇺🇸⚽



video credits: AS TV pic.twitter.com/LcBRrUjshw — tether.bet (@tether_bet) July 15, 2025

Alleen al in de Verenigde Staten keek 1,3 miljard man naar de finale van het WK voor clubs. Wereldwijd werd het toernooi via DAZN gestreamd. Ook daar zullen ongetwijfeld veel mensen naar de ceremonie hebben gekeken.