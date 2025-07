De WK-finale voor clubs in New Jersey zorgde niet alleen voor een verrassing dankzij Chelsea’s overtuigende 3-0 overwinning op Paris Saint-Germain, maar ook vanwege de opvallende rol van Donald Trump. Terwijl de spelers het feest vierden, trok de voormalige president van de Verenigde Staten alle ogen op zich met een bijzondere en niet onomstreden actie tijdens de uitreiking van de trofee.

Trump en zijn vrouw Melania arriveerden ruim voor de wedstrijd en genoten samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino van het spektakel in eigen land. Tijdens het volkslied bracht Trump een hand aan zijn slaap, een typisch militair gebaar. Met eigen ogen zag hij hoe titelfavoriet Paris Saint-Germain volledig werd overlopen in de eerste helft door Chelsea. Met een comfortabele 3-0 voorsprong gingen de teams uiteindelijk de kleedkamers in, waarna Chelsea de sterke voorsprong vasthield en het duel overtuigend wist te winnen.

De WK-finale ontspoorde volledig in de slotfase. Het duel liep uit op een opstootje na een opmerkelijke rode kaart voor Joao Neves, die Chelsea-speler Marc Cucurella hardhandig bij de haren trok. Coach Luis Enrique mengde zich zelfs in het tumult door doelpuntenmaker Joao Pedro bij de keel te grijpen en naar de grond te werpen. Na enkele gespannen minuten keerde de rust weer terug, waarna Chelsea eindelijk kon beginnen aan het vieren van hun bijzondere zege.

Trump steelt de show tijdens prijsuitreiking

Nadat de rust tussen beide teams weer was teruggekeerd, was het tijd voor de prijsuitreiking, waarbij Trump uiteraard een grote rol kreeg toebedeeld. Hij kreeg het podium volledig in handen en stond prominent in het middelpunt van de belangstelling, terwijl hij de trofee aan Chelsea-aanvoerder Reece James overhandigde. Normaal gesproken verlaat de overhandiger dan het podium zodra de aanvoerder de trofee omhoog tilt, maar Trump bleef opvallend genoeg gewoon staan en nam alle aandacht voor zichzelf, tot verbazing van velen.

Chelsea-sterspeler Cole Palmer, die twee keer scoorde in de finale, keek zichtbaar verbaasd toe en leek zelfs verbaal te reageren op de acties van de president. "Wat is hij aan het doen?", lijkt hij op de beelden kenbaar te maken richitng zijn ploeggenoten. Ondanks verzoeken van FIFA-voorzitter Infantino om het podium te verlaten, weigerde Trump dit en stal daarmee de show tijdens het kampioensfeest.

i FIFA-voorzitter Gianni Infantino probeert Donald Trump van het podium te halen, maar de president trekt de aandacht volledig naar zich toe. ©Getty Images

'Trump verpest het Chelsea-feest'

Op sociale media ontstonden vergelijkingen met Chelsea-legende John Terry, die in 2012 opviel doordat hij tijdens de kampioensviering in vol tenue meedeed, ondanks dat hij vanwege een schorsing niet mocht spelen in de Champions League-finale. Net als Terry stal Trump de show door tijdens de uitreiking opvallend genoeg op de voorgrond te treden.

Fans deelden hun verbazing en meningen over Trumps onverwachte optreden, dat het feest op het WK voor clubs zeker kleurde. "Trump heeft de foto van het Chelsea-feest verpest", schreef iemand op X. Een andere supporter schreef: "Chelsea lachte zich rot toen Trump met hen meevierde. Goed zo."

Trump speelt grote rol in WK voor clubs

Trump zijn betrokkenheid ging verder dan alleen de finale. Hij speelde een belangrijke rol in de organisatie en promotie van het WK voor Clubs en versterkte de banden tussen FIFA en de Amerikaanse overheid, met het oog op het WK 2026. Zijn vriendschap met FIFA-voorzitter Infantino, die zelfs een kantoor in Trump Tower opende tijdens het toernooi, werd zowel nationaal als internationaal breed besproken.

Ondanks de veiligheidsrisico’s en het verhoogde protocol rond de president, trok Trump zich niets aan van de schijnwerpers en trad hij zoals vaker in de voorgrond. De spelers van Chelsea zullen dit moment ongetwijfeld nooit meer vergeten.