Feyenoord - FC Utrecht staat zondagmiddag onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot en die arbiter beleeft een primeur. Hij wordt de eerste scheids in de Eredivisie die een cameraatje naast zijn oor krijgt, zo onthult collega Bas Nijhuis in Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

Alle beslissingen van Manschot zullen dus van dichtbij te zien zijn door iedereen, althans, op termijn misschien. Nijhuis benadrukt dat het een test is. "Dan ga je echt zien wat de scheids ziet. Het is vandaag nog niet voor televisie, het is voor nu echt voor ons intern om te kijken of we er wat aan hebben. Eerst is het voor ons, maar later misschien om aan mensen thuis uit te kunnen leggen waarom een scheids een bepaalde beslissing neemt. Ik hoop dat het ook werkt om een beetje begrip te krijgen. Ik ben benieuwd hoe het gaat, maar ik denk dat het ook helpt voor de beeldvorming rond de arbitrage", legt Nijhuis uit.

'Dit is een test'

Het is de Week van de Scheidsrechters en dus staat de Nederlandse arbitrage sowieso extra in de aandacht. Bij de coin toss bij diverse wedstrijden kreeg de scheidsrechter al een presentje van de club of van spelers. En nu krijgt Manschot dus een primeur bij een mooie wedstrijd tussen de koploper Feyenoord en subtopper FC Utrecht. "Het is een test, voor nu eenmalig. We hebben thuis 12 camera's tot onze beschikking die alles zien, maar op het veld moeten we het doen met een aantal paar ogen. Ik ben benieuwd hoe het uitpakt, voetbal is ook vermaak en misschien is dit wel de volgende stap."

Bijzondere beelden

Tijdens de uitzending van Goedemorgen Eredivisie worden er beelden uit de MLS (Amerikaanse competitie) en de Otten Cup getoond. Bij het laatste toernooi in Nederland wordt er getest met spelinnovaties, zo ook de camera's bij scheidsrechters. Het levert bijzondere beelden op, zoals hier onder.

