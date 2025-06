'Probleemvoetballer' van Manchester United gespot met mysterieuze vrouw: loopt het nu wel goed af?

Het is de grote vraag wat er deze transferzomer met Marcus Rashford (27) gaat gebeuren. Maakt hij een stap? Of blijft hij bij Manchester United? De Britse media houden zich druk bezig met deze vraag, maar ondertussen letten ze ook op het liefdesleven van de buitenspeler. Rashford is namelijk met een mysterieuze dame gespot.

Na een veelbewogen seizoen is Rashford met een groep vrienden op vakantie gegaan naar het Franse Staint-Tropez. De voetballer trok hier de aandacht met een opvallende outfit van Louis Vuitton terwijl de vriendengroep ontspande op een luxe jacht. Ook genoot hij van een ritje op de jetski.

Maar Rashford werd ook samen met een mysterieuze blonde dame gespot op het strand van de Franse havenstad. Dit doet de geruchtenmolen flink draaien. Want is dit het nieuwe liefje van de Britse buitenspeler?

Ex-liefje

In 2024 was Rashford ook al druk bezig met daten. Toen was hij aan het aanpappen met influencer Grace Jackson. Tussen de twee bleef het echter bij daten, aangezien de voetballer te bekend was. Aan het eind van 2024 zette Grace er een punt achter. Ze ontvolgde Rashford op Instagram en deed mee aan de realityshow Love Island. In het programma gaf ze uitleg over de breuk met de spits van Manchester United.

Jackson vertelde samen met een mede-deelnemer op televisie over hoe haar relatie met Rashford tot een einde kwam. Volgens haar was het vrijwel onmogelijk om op een normale manier te daten door zijn bekendheid. "Al die f*cking United-fans reageerden duizenden dingen onder mijn foto's omdat ze van me hielden. Toen het artikel (dat ze samen waren, red.) online kwam en hij twee keer scoorde, zeiden ze: 'Je hebt hem gerepareerd'."

Laten we voor de voetballer hopen dat deze dame, waarvan niet bekend is wie het is, minder moeite heeft met de bekendheid van Rashford.

Bewogen seizoen

Rashford kende een bewogen seizoen. Zijn band met trainer Ruben Amorim was niet ideaal. Zo zat hij vaker niet dan wel bij de selectie. Zijn relatie met Amorim verslechterde nadat Rashford toegaf dat hij toe was aan een 'nieuwe uitdaging' buiten Engeland. Uiteindleijk werd jeugdproduct van Manchester United in januari verhuurd aan Aston Villa, maar seizoen eindigde vroegtijdig door een hamstringblessure. Het is zeer waarschijnlijk dat de speler deze zomer een transfer gaat maken.

