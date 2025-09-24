Verschrikkelijke pech voor een van de nieuwste aanwinsten van Liverpool. De 18-jarige Giovanni Leoni, die deze zomer voor tientallen miljoenen naar Engeland werd gehaald, raakte dinsdagavond zwaar geblesseerd. En dat bij zijn debuut.

Leoni kreeg dinsdagavond voor het eerst minuten van Arne Slot, nadat hij deze zomer voor 31 miljoen euro was overgenomen van Parma. De Italiaanse verdediger stond in de basis tegen Southampton in de Carabao Cup, waar hij een goede indruk achterliet.

Maar in de 81e minuut raakte de 18-jarige verdediger geblesseerd en leek hij veel pijn te hebben. Er moest zelfs een brancard aan te pas komen om hem van het veld te dragen, aangezien hij niet meer op zijn been kon staan.

Gescheurde kruisband

De Nederlandse Slot gaf na de wedstrijd aan dat de blessure van Leoni er ernstig uitzag, wat nu is bevestigd. Na onderzoek bleek de Italiaanse centrale verdediger een gescheurde kruisband te hebben opgelopen, waardoor hij hoogstwaarschijnlijk de rest van het seizoen mist.

Spoeling is dun

Daarmee is de spoeling direct een stuk dunner voor Slot. Virgil van Dijk en Ibrahima Konaté zijn normaliter de centrale verdedigers van Liverpool, met Joe Gomez daarachter. Met Rhys Williams hebben The Reds nog een mandekker achter de hand, maar de 24-jarige Engelsman komt al jaren niet in de plannen voor. Hij werd de afgelopen seizoenen telkens verhuurd en speelde pas negentien wedstrijden voor het eerste elftal van Liverpool.

Slot heeft met Wataru Endo nog een optie in huis. De 32-jarige Japanner is eigenlijk een defensieve middenvelder, maar de Nederlandse trainer gebruikte hem vorig seizoen al meermaals als centrale verdediger. Endo speelde dinsdagavond nog negentig minuten tegen Southampton.

Liverpool - Southampton

Liverpool won de wedstrijd met 2-1, door een late goal van Hugo Ekitike. Hij baarde opzien door zijn shirt uit te trekken, terwijl hij al een gele kaart had. Door die actie moest de Fransman met rood van het veld.