Nederlandse 'meester van het strafschopgebied' schittert op schattige beelden na winst op Barcelona

Stefan de Vrij mag zich samen met land- en teamgenoot Denzel Dumfries opmaken voor zijn tweede Champions League-finale in drie jaar tijd. Woensdagavond knokte Inter zich in een waanzinnig tweeluik met Barcelona naar de eindstrijd (7-6) over twee wedstrijden. Het leverde fraaie plaatjes op van De Vrij met zijn familie.

De Vrij's inbreng was minimaal over de twee duels met Barça. In Spanje speelde hij helemaal niet mee, in Milaan viel hij pas in de 108ste minuut in voor de wederom geweldig spelende Dumfries. Maar in dat kwartier dat De Vrij speelde, was hij van onschatbare waarde. Goal Italia noemt hem zelfs de 'meester van het strafschopgebied', omdat de Nederlander alle voorzetten weghaalde.

'De Nederlander nam de defensie over. Elke voorzet van Barça weg opgevangen en 'weggespuugd' door de voormalige Lazio-speler, een reus in zijn eigen zestienmetergebied, waarbij hij optimaal gebruikmaakte van zijn ervaring, intelligentie en fysieke kracht', schrijft het medium.

Liefdevol moment met zoon

Wie daar allemaal getuige van waren, waren De Vrij's vrouw en kind. Op Instagram deelt de Moldavische zoetsappige foto's van zoontje Nolan, die zijn vader aanmoedigt. Hij draagt een coole Inter-trui en heeft daarop een veel te grote vlag vast. Na afloop van de wedstrijd knuffelt kleine Nolan met papa op het veld. Ook lopen ze samen door de spelerstunnel.

Op het laatste plaatje, waarschijnlijk genomen door een fan of bekende, zijn De Vrij, zijn vrouw en zoon van een afstandje te zien. Daarop zoent de Nederlandse international zijn geliefde na het behalen van de finale.

Achtste Champions League-finale op rij met Nederlands tintje

Op 31 mei staan De Vrij en Dumfries in de eindstrijd van de Champions League in München. Daarbij komen ze mogelijk te staan tegenover een landgenoot. Jurriën Timber maakt met Arsenal nog kans, maar dan moet woensdagavond wel een 1-0 achterstand worden weggepoetst op bezoek bij Paris Saint-Germain in Frankrijk.

Sinds 2018 staat er ieder jaar minimaal één Nederlander in de prestigieuze finale. Dat begon in 2018 met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum met Liverpool. Een jaar later won dat tweetal van het Tottenham Hotspur van reservekeeper Michel Vorm. In 2020 waren het wisselspelers Mitchel Bakker (PSG) en Joshua Zirkzee (Bayern). Een jaar later stond alleen Nathan Aké met Manchester City in de finale, waarna Van Dijk weer aan de beurt was in 2022.

In 2023 verloren De Vrij en Dumfries van het Manchester City van Aké. Vorig jaar gingen Donyell Malen en Ian Maatsen ten onder tegen Real Madrid in Londen.

